Angola: La visite du Président portugais va renforcer le rapprochement des peuples

Benguela — Des citoyens portugais basés à Benguela ont déclaré mardi dans cette ville que la visite dans le pays et dans la province en particulier du Président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, servirait de catalyseur pour renforcer les relations socio-économiques et culturelles entre les deux pays.

Lors d'une ronde effectuée par l'Angop, au sujet de la visite officielle que l'homme d'État portugais en Angola du 5 au 09 de ce mois, les interlocuteurs ont affirmé qu'après un "malentendu" qui existait récemment dans les relations bilatérales, il est temps que les pays et les peuples "retroussent les manches" et définissent des domaines concrets dans lesquels la coopération doit être renforcée, à la satisfaction des deux nations.

Selon l'homme d'affaires portugais Luís Correia, installé à Benguela depuis 22 ans, les relations politiques entre l'Angola et le Portugal sont plus solides et plus fluides, avec un dialogue de plus en plus intense entre les hommes politiques pour le bien des deux côtés.

Selon lui, l'arrivée de Marcelo de Sousa ouvre de bonnes perspectives de renforcement des investissements portugais en Angola et inversement, en raison de la signature de nouveaux accords susceptibles de renforcer la coopération bilatérale.

"Il fait très bien de venir, car les relations entre les deux pays doivent être beaucoup plus développées, car nous avons besoin de l'Angola, tout comme les Angolais ont besoin du Portugal", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les deux peuples constituent depuis longtemps des familles communes et ont créé l'histoire, de sorte que les deux parties doivent tirer profit du resserrement de ces relations.

A son tour, l'homme d'affaires Telmo Moura, qui travaille dans les secteurs du commerce et de la construction, a dit que l'arrivée du Président Marcelo de Sousa apporterait un souffle nouveau et un optimisme aux citoyens portugais basés en Angola.

Ermelinda Rodrigues, citoyenne portugaise qui travaille dans le secteur des services (son bureau s'occupe de l'intermédiation de la délivrance de documents personnels et d'entreprises), a indiqué qu'elle espérait que la présence de cet homme d'État portugais contribuerait à améliorer les relations bilatérales et l'environnement d'affaires.

Echanges commerciaux

Les données officielles indiquent qu'au premier trimestre de 2018, les exportations portugaises avaient atteint 348,7 millions d'euros, ce qui représente une diminution par rapport à la même période en 2017, avec 449,1 millions d'euros.

Les chiffres de l'Institut statistique du Portugal montrent que la structure des principaux groupes de biens exportés vers le marché angolais demeure, avec les machines et appareils en tête avec 82,2 millions d'euros, suivis des produits agricoles (64,3 millions et produits chimiques (37 586 millions).

Les trois principaux groupes de produits importés du Portugal vers l'Angola représentent 52,8% du total des exportations portugaises vers le marché angolais.

Dans l'entre-temps, les importations portugaises de biens en provenance d'Angola ont bénéficié d'une augmentation de près de 100% (99,93%) entre janvier et mars de cette année par rapport à la même période de l'année dernière, c'est-à-dire passée de 62,5 millions d'euros, en 2017, à 124,9 millions d'euros en 2018.