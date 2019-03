Madagascar: Transport urbain - Les défis de la mobilité électrique

Les tuk Tuk électriques sillonnent aisément la ville de Tamatave.

Peu connue des Malagasy, l'Electric Mobility existe déjà dans la Grande Île, plus particulièrement à Toamasina. Les enjeux de l'initiative sont colossaux compte tenus de la situation actuelle du Monde, du pays, en matière de changements climatiques.

Le concept d'Electric Mobility ou Mobilité électrique en français, existe bel et bien à Madagascar malgré les lacunes au niveau des lois et règlements en vigueur. L'existence de beaucoup de Tuk Tuk (tricycle à moteur servant de transport urbain) électrique dans la capitale économique du pays. Se mêlant aux véhicules sillonnant les rues et ruelles de Toamasina, ils (les tuk tuk électriques) apportent leur soutien à la vie quotidienne des habitants de Tamatave en apportant de grands avantages.

Les propriétaires sont les premiers à y trouver des bénéfices. Fonctionnant avec l'énergie électrique, ils épargnent leurs propriétaires des hausses continuelles des prix à la pompe. Disposant d'une autonomie d'environ 75 à 100 km, les Tuk Tuk électriques n'exigent de leurs propriétaires - en termes de coût - que les entretiens habituels et d'usages. Les avantages touchent aussi les usagers avec les tarifs de 500 ariary comparés aux 1000 ariary des véhicules fonctionnant à l'essence ou au diesel.

Défis. Les avantages de la transition vers l'utilisation de l'énergie électrique ne se limiteraient pas qu'aux budgets et finances des usagers et des propriétaires des véhicules. Le principe d'Electric Mobility pourrait également avoir des répercussions positives sur la situation actuelle en matière de changement climatique. Les émissions générées par les véhicules fonctionnant à l'énergie fossile à Madagascar ne sont, certes, pas plus importantes que celles dans les pays pollueurs. Mais les faits sont là, les émissions de gaz à effets de serre du parc automobile Malagasy sont du moins considérable. La vulgarisation de la Mobilité électrique se heurte toutefois à de nombreux défis.

Le fait que la Jirama, compagnie nationale d'eau et d'électricité, n'arrive pas à satisfaire les besoins électrique du pays en est le premier. La question de la législation intervient en second lieu. Pour une parfaite vulgarisation, il conviendrait de mettre en œuvre une législation adéquate, incitative et favorable aux modes zéro émission. Les investissements en matière de mise en place de points ou bornes de charge dans toutes les villes et communes du pays, viennent renforcer la longue liste des défis qui se posent à cette initiative. Un projet concernant ladite vulgarisation, serait actuellement en gestation. Encore au stade larvaire, le projet en question mérite que tous les acteurs y apportent une attention particulière. Les changements climatiques étant l'affaire de tous.