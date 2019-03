Madagascar: Craam Ankatso - Honneur aux femmes artistes dans « Vehivavy m'kolosaina »

« On ne peut venir à bout des femmes ni par la force, ni par les préceptes... », Nul ne peut le nier et elles le montrent parce qu'elles le valent bien.

Dans la Grande île, comme dans tout autre pays, le 8 mars est un jour très important pour ces dames. Car la journée des droits des femmes reste une grande occasion de faire valoir ce qui leur est du. De multiples manifestations se font à travers le monde entier et Madagascar ne déroge pas à la règle. Du côté du Craam Ankatso, les artistes se lèvent dans le cadre du projet M'KoloSaina 2.0.

Sur une même scène, de la danse, du beatbox, de la poésie, de la musique et d'autres performances qui scotcheront le public sur place. A l'affiche, les deux danseuses phares du moment à l'image de Judith et Ange avec Ranto à la guitare et Dobe au beatbox , ainsi que Na Hassi au micro pour déclamer ses vers et proses. Ce beau monde combinera leurs arts et se mettra sur le même diapason dans un spectacle multidisciplinaire.

Makwa Joma Les universitaires auront également l'opportunité de voir performer de nouvelles têtes en la personne de Makwa Joma. Originaire de Toamasina, cette slameuse utilise son art comme arme pour lutter contre toutes formes d'injustices dans notre société. A travers ses textes, elle défend la cause des femmes, des enfants mais également la culture malgache. La poésie comme moyen d'expression !

Artiste aux multiple-facettes, Makwa est passionnée par la danse et la musique. Dans ses performances, elle fusionne le slam et la musique. C'est une manière pour elle de sortir du commun, pour faire voyager son public dans son monde. En même temps, les nouveaux talents s'expriment sur cette plateforme érigée expressément pour générer une dynamique de la jeunesse universitaire et favoriser l'accès à la culture. L'action artistique et culturelle permet par sa perméabilité, le croisement des regards ou des champs disciplinaires, elle favorise le dialogue entre des personnes, des individus issus d'horizons pédagogiques différents, et permet donc d'envisager de nouvelles affinités pluridisciplinaires. Alors, soyez des leurs pour voyager ensemble le temps d'un après-midi.