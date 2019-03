Madagascar: Réfection des rues de Tanà - Les travaux durant la journée, sources d'embouteillages monstres

Plus résignés qu'habitués au problème récurrent des embouteillages, les usagers de la route à Antananarivo sont particulièrement mis à l'épreuve, ces derniers jours, en particulier ceux qui empruntent l'axe Ankazomanga-Andraharo.

La raison en est le chantier de réfection des rues et de retouches des trottoirs, qui s'étend de Soarano, longeant Ankazomanga et Andraharo. Les usagers s'insurgent contre ces travaux menés durant la journée, sources d'embouteillages monstres, non seulement autour de l'axe du chantier, mais également vers les zones beaucoup plus éloignées. Une situation mal vécue par les automobilistes et les transporteurs urbains, qui la trouvent contreproductive.

« L'entreprise en charge de ces travaux aurait dû aménager ses horaires et mener au moins la majeure partie des travaux durant la nuit ou le week-end. Car durant la journée et en semaine, ces travaux nuisent plus que ne servent les intérêts des usagers en matière de gestion du temps ! », se plaignent les usagers du côté d'Ankazomanga. Hier, c'est la circulation autour d'Ankorondrano, Antanimena, Ankadifotsy, ainsi que vers la route digue et dans les zones alentours, qui ont souffert de la situation. Ils devront encore la revivre dans les jours à venir, à moins que des mesures ne viennent l'alléger, ne serait-ce qu'en partie.