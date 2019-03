Madagascar: Société Générale Madagasikara - Des services et produits bancaires dédiés aux étudiants

Les services et produits bancaires proposés par la Société Générale intéressent au plus haut point les jeunes

Participation remarquée et réussie de la Société Générale Madagasikara, lors de la 10e édition du Salon des Etudes Internationales, qui s'est déroulé les 1er et 2 mars derniers au Carlton. Les jeunes étudiants qui ont visité le stand de la banque ont été satisfaits par les produits et services proposés par la banque. En effet, dans un monde connecté et en perpétuel évolution, les établissements financiers se doivent d'être des acteurs de développement pour la future génération. En ce sens, Société Générale Madagasikara s'engage pour l'écoute, la transparence, la conformité, une relation durable et la proximité avec la jeunesse pour l'éducation financière. Ce lieu d'échange permet à Société Générale Madagasikara d'être accessible à tous.

Société Générale Madagasikara a lancé depuis deux ans, le pack MPIANATRA pour les étudiants et élèves malgaches. Il comprend : un compte bancaire dès 14 ans, une carte bancaire et le solde par SMS. Pour les jeunes diplômés qui commencent leur vie active, le PACK JEUNES ACTIFS lancé en 2018, leur permet d'avoir des réductions sur les offres des PACKS Mandrosoa et Mandrosoa Plus pendant 18mois. En tant que sponsor officiel de l'événement, Société Générale Madagasikara a démontré qu'elle peut mettre tout son expertise en tant que créateur d'emploi de renom à Madagascar.

Le Salon des Etudes internationales est un projet porté par Madajeune et a pour but d'ouvrir à la jeunesse malgache, la possibilité de poursuivre leur cursus à l'internationale et s'orienter au niveau local pour leurs futurs études. De nombreuses universités, instituts et écoles sont présents pour recevoir les jeunes fraîchement diplômés ou ceux qui projettent d'approfondir leur champ de compétence.