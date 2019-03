Cameroun: Le délégué régional du ministère de l'Environnement du Nord-Ouest et son épouse enlevés

Henry Awah Muna, délégué régional du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable, a appris Camer.be, a été kidnappé dimanche dernier à Bamenda (région du Nord-Ouest), avec sa femme par des hommes armés.

Rien ne filtre encore sur les circonstances de l'enlèvement du délégué régional du ministère de l'Environnement pour le Nord-Ouest.

Des sources locales (résignées ?) informent tout simplement que le haut cadre d'administration, et lui et son épouse, sont sans nouvelles depuis le dimanche 03 mars 2019.

Des sources introduites sont convaincues que le couple, a été enlevé par de présumés combattants séparatistes.

Déjà le 25 février dernier, c'est le délégué régional des Affaires sociales du Sud-Ouest qui se faisait enlevé par des présumés séparatistes anglophones.

Plus d'un an après, les uns et les autres sont convaincus qu'il avait été exécuté par les « Ambazoniens ».

Peu avant lui, c'est le sous-préfet de Batibo, Diteng Namata, qui le 11 février 2018 (Fête de la Jeunesse), sera kidnappé, alors qu'il s'apprêtait même à aller présider le défilé. Déguisés et passant pour des gendarmes, les séparatistes anglophones avaient enlevé l'administrateur civil, avant de le tuer plus tard. Une tragédie familiale qui sera confirmée plus tard par l'Etat du Cameroun.

Puisse l'Eternel Dieu toucher les cœurs des ravisseurs du couple Awah, afin que ce dernier retrouve leur famille. Puisse Dieu inspirer compassion et humanisme à leurs cœurs ! Une pensée profonde pour les enfants dans le désarroi.