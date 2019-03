Congo-Kinshasa: Les élections des gouverneurs - La CENI donne rendez-vous le 30 mai au Nord-Kivu et à Maï-Ndombe

Enfin, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) fixe pour le 30 mai les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Nord Kivu et du Mai-Ndombe. D'après le calendrier de cet organe d'appui à la démocratie, l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures (BRTC) ira du 6 au 12 avril.

La Céni renseigne que les élections auront lieu dans les Assemblées provinciales et les résultats seront connus le même jour. Pour cela, les candidats auront la période du 26 au 28 mai pour convaincre leurs « grands électeurs » qui sont les députés provinciaux.

Pour les 24 autres provinces, la Céni maintient le déroulement de ces élections le 26 mars. Le Nord-Kivu et le Mai-Ndombe attendent les élections législatives nationales et provinciales reportées au 31 mars dans les circonscriptions de Beni ville, Beni territoire, Butembo (Nord Kivu) et Yumbi (Mai-Ndombe) pour des raisons sécuritaires et sanitaires.

Donc, la province du Nord-Kivu attend compléter 14 députés provinciaux dans son assemblée provinciale qui doit contenir 48 élus provinciaux dont 4 chefs coutumiers cooptés. Mais pour la province du Mai-Ndombe, un seul siège reste à compléter sur les 21 prévus.

Eu égard à cela, la Société civile invite les députés provinciaux à voter pour des personnes intègres et non pour des corrupteurs.