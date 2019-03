Afrique: Africa Health 2019 - L'évènement a débuté à Kigali ce mardi

Photo: Twitter/Amref_Worldwide

Les ministres du Rwanda, d’Éthiopie, du Kenya et de l’Ouganda partagent les progrès réalisés par leurs pays en matière de couverture sanitaire universelle et le rôle du secteur privé, des agents de santé communautaires

La Conférence internationale sur le programme de la santé en Afrique (Africa Health 2019) a débuté ce mardi 05 mars à Kigali au Rwanda. Elle vise à fournir des informations sur la manière de proposer des soins de qualité à tous les citoyens, en Afrique, a relayé un communiqué dont fratmat.info a eu copie ce mardi.

Pendant trois jours, les participants composés de chefs de gouvernement, du secteur privé, des experts de la santé et les organisations de la société civile de l'ensemble du continent et du monde entier traceront la voie à suivre pour que l'Afrique puisse au mieux atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU). Les délibérations porteront sur la meilleure façon de financer la CSU et d'accroître l'accès à une santé de qualité pour obtenir de bons résultats dans ce secteur .

« Seuls 6 pays africains consacrent au moins 15% de leurs budgets annuels au secteur de la santé, » a rappelé la note d'information. Avant de préciser que « plus de 11 millions de personnes sombrent dans la pauvreté chaque année en raison de paiements directs élevés pour la santé ».

Des appels sont ainsi lancés pour accélérer les efforts visant à atteindre la couverture sanitaire universelle dans les pays africains. La Conférence internationale pour le programme de la santé en Afrique (AHAIC) ( Africa Health 2019 ) qui a démarré ce mardi 5 mars va se poursuivre jusqu'au 7 mars 2019 au Centre de convention de Kigali, au Rwanda.

C'est plus de 1 500 participants qui sont attendus, à ce plus grand événement consacré à la santé jamais organisé par des pays africains sur le continent, selon notre source. Au nombre des participants, sont cités des dirigeants mondiaux tels que le docteur Diane Gashumba (Ministre de la santé, République du Rwanda et Coprésidente du comité d'organisation d'Africa Health 2019), le docteur Matshidiso Moeti (Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique) et Toyin Saraki (Présidente fondatrice de Wellbeing Foundation Africa).