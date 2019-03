Algérie: Présidentielle 2019 - Un nouveau rassemblement des étudiants à Alger

ALGER - Des centaines étudiants, venus de plusieurs facultés d'Alger, ont organisé mardi à la place Maurice Audin (Alger centre) un nouveau rassemblement pour demander le changement politique.

Des étudiants, issus notamment de la Fac centrale, des universités de Bab Ezzouar et de Bouzareah et de la faculté de Médecine, se sont regroupés à la place Maurice Audin, près de la Fac centrale, et ont tenté d'improviser une marche sur le boulevard Mohamed V.

Les manifestants ont scandé notamment des slogans appelant au changement politique, à la démocratie et contre la candidature du président sortant pour un nouveau mandat

Aucun affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants, qui scandaient "Djeich Chaab Khaoua Khaoua" (Armée et peuple sont des frères) et "Silmiya-Silmiya (pacifique-pacifique)", n'a été enregistré.

Cette manifestation des étudiants, qui a fortement perturbé la circulation automobile à Alger centre notamment autour de la Fac centrale, s'est poursuivie dans le calme, en présence d'un important dispositif des forces de l'ordre, qui, par moments, ont du utiliser des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants et parer à tout acte de vandalisme.

D'autres wilayas, à l'instar de Constantine, Oran, Médéa, Constantine, Blida, Boumerdes, Tipasa ou de Tizi-Ouzou et dans le sud du pays comme Ouargla et Adrar ont connu des marches similaires des étudiants qui ont scandé les mêmes mots d'ordre.

Des manifestations estudiantines de même ampleur ont été organisées à travers le pays durant cette semaine.