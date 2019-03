Ile Maurice: Procès - Maunthrooa se défend d'être impliqué dans les transactions financières entre Boskalis et Chady

«Je n'ai pas agi en tant que facilitateur entre la compagnie Boskalis Bv International et Siddick Chady pour l'octroi d'un contrat.» Il est catégorique dans ses dépositions faites à la police lues par le chef inspecteur Nutchetram, qui était affecté au Central Criminal Investigation Department. Lecture faite en ce 5 mars, devant la magistrate Wendy Rangan de la cour intermédiaire.

Prakash Maunthrooa est accusé de «aiding and abetting the author of a crime to obtain gratification», dans le cadre de l'affaire Boskalis. Il avait, lors de son enquête, nié être au courant que le contrat portant sur des travaux de dragage dans le port avait été alloué à cette firme néerlandaise, sous la présidence de Siddick Chady à la Mauritius Ports Authority (MPA).

L'ancien haut-cadre de la MPA explique que ses services avaient été retenus comme consultant afin d'apporter son expertise sur certains points techniques ou méthodologiques. «Comment expliquez-vous que vous avez touché Rs 4 millions ?» Question qui lui avait été posée lors de l'enquête. Ce, à quoi il avait répondu que ladite somme représentait ses dépenses et ses trois voyages aux Philippines. «Has Mr Siddick Chady mandated you to negociate to give instructions to Boskalis to effect payment?» Autre question qui figure dans son «statement» et à laquelle Prakash Maunthrooa répond en niant avoir donné ou reçu des instructions.

Siddick Chady impliqué

Ce dernier avait, lors d'une deuxième version des faits, été confronté à des copies de courriels, envoyés à Peter Boer, manager de la firme néerlandaise. Dans une de ces correspondances il avait sollicité la visite de cet étranger à Maurice, à la demande du président de la MPA. «I have always acted in bona fide as consultant», s'est défendu Prakash Maunthrooa.

Il a, dans un autre volet, impliqué Siddick Chady qui, selon lui, aurait utilisé son bureau pour l'utilisation des téléphones. Prakash Maunthrooa avait même démenti avoir adressé un e-mail au représentant local de Boskalis, Raymond Lagesse, pour lui demander qu'une attention particulière soit accordée à un exercice de paiement à Blockbuster Video Network, compagnie dans laquelle Siddick Chady était directeur et actionnaire.

«Please kindly confirm if transfer of funds of Madagascar has been done.» Ceci serait le contenu d'un courriel envoyé par Prakash Maunthrooa à Angela Kok, autre employée de Boskalis. Le principal concerné avait, lors de l'enquête, refusé de commenter ce contenu, estimant que ce n'est pas une copie certifiée.

Il avait également été questionné sur des e-mails portant sur des transferts de 30 000 USD faits à plusieurs bénéficiaires de même que 25 000 USD à UTV Communications, filiale spécialisée dans la distribution de films, en 2006. Il aurait également donné des instructions à Angela Kok pour un paiement de 6 000 euros à des sociétés bénéficiaires.

Confronté à des documents, il nie

Prakash Maunthrooa a également nié être au courant des transactions de Blockbuster ou de Siddick Chady. Cela, après avoir été confronté à des documents sur des requêtes auprès de Boskalis pour que des versements de 60 000 USD, 25 000 euros, 23 000 euros, 6 000 euros, 3 000 euros et 9 400 euros soient effectués à Yash Raj Films, entre autres compagnies auprès desquelles Blockbuster Video Ltd Networking importait des films indiens. «I deny to the charge of aid and abetting Siddick Chady to obtain gratification and for that, facilitated payment. I have nothing to do with dealing of Siddick Chady... They must take full responsabilities instead of shifting their burden or sins on me» poursuit l'accusé numéro deux dans sa déposition.

Ce dernier a dans une autre foulée, réfuté avoir organisé une réunion entre Siddick Chady et Peter Boer au bureau de Raymond Lagesse en 2006. «I categorically deny in any financial dealings between Boskalis, Siddick Chady or Peter Boer.»

Le procès se poursuit demain, mercredi 6 mars.