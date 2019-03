Cote d'Ivoire: Salon international des inventions d'Abidjan - 65 exposants dont des français attendus à Abidjan du 28 au 30 mars

Soixante-cinq exposants de la Côte d'Ivoire, de la sous-région ouest-africaine, de la France et plus de 2 000 visiteurs sont attendus à la deuxième édition du Salon international des inventeurs d'Abidjan dénommé « Abidjan Innova » les 28, 29 et 30 mars 2019.

« Ce salon dédié aux inventions et aux innovations vise à mettre en lumière les inventeurs ivoiriens. C'est une plateforme qui leur est dédiée pour leur permettre de s'exprimer, de montrer leur savoir-faire », a indiqué Moussa Abdoul Barry, commissaire général dudit salon.

Ce rendez-vous de la création vise également à attirer l'attention des pouvoirs publics, privés et institutions sur ces inventions et innovations qui concourent à l'émergence des entreprises en Côte d'Ivoire. Aussi il s'agit de créer un engouement auprès des jeunes pour les amener à s'intéresser à tout ce qui est créativité et innovation, a laissé entendre Moussa Abdoul.

Expositions, panels, remises de Prix, marché des brevets sont, entre autres, activités qui vont meubler « Abidjan Innova ». Le marché de brevets va donner l'opportunité à toute personne physique ou morale d'acheter le brevet d'un inventeur et de l'exploiter de manière commerciale, a précisé le commissaire général. Un concours des grandes écoles scientifiques donnera l'occasion aux étudiants de faire découvrir leurs inventions, a-t-il ajouté.

« A travers ce salon, les jeunes inventeurs apprendront à protéger leurs trouvailles, à créer leurs entreprises et sauront comment se faire accompagner par des structures financières », dit-il.

A l'en croire, tous les secteurs d'activités sont touchés. Notamment, l'éducation, les sciences, l'agroalimentaire, le sport, etc.

L'événement est organisé par la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire (Fedinci) en collaboration avec la régie publicitaire Panoramic.