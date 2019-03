Cote d'Ivoire: 8e Édition de la conférence sur les énergies renouvelables à Eilat-Eilot en Israël

Gros avantages pour les pays africains ensoleillés, bénéficiant d'une façade maritime et surtout, une opportunité d'offre d'affaires, de technologies d'experts aux entreprises africaines.

Du 02 au 04 décembre 2018 s'est tenue la 8e édition de la conférence sur les énergies renouvelables à Dan Hôtel, un Hôtel situé dans la ville balnéaire d'Eilat-Eilot d'Israël. Cette conférence qui a lieu tous les 02 ans a réuni les organismes compétents en vue de promouvoir et faire connaître l'industrie des technologies israéliennes. Cette année, plus de 500 décideurs de tous les secteurs, les représentants de gouvernements, le secteur privé, les PDG, les Start-ups, les investisseurs, les financiers ainsi que les universitaires ont pris part à l'évènement.

Parmi les invités internationaux figuraient le vice-président Senior de Lockheed Martin Energy, responsable de la société du sud R & D, la deuxième plus grande entreprise d'utilité aux Etats-Unis et cadres supérieurs du secteur de l'eau et de l'électricité du département de la ville de Los Angeles. Le programme de la conférence de cette année avait une orientation spéciale pour les investissements à impact dans les pays en voie de développement avec de nombreuses opportunités d'affaires pour les israéliens en Afrique dans le domaine de l'énergie, de la nourriture et de l'eau.

Par conséquent, il a été signé un partenariat dirigé par une entreprise américaine du nom de Power Africa comme étant le partenaire stratégique. Ce partenariat avait pour objectif de connecter 60 millions d'africains à l'électricité. Il consiste principalement à fournir des conseils professionnels gratuits sur toutes les questions réglementaires et financières qui aident à opérer en Afrique. Tous les pays du continent Africain sont pris en charge et le site POWER AFRICA contient une liste de tous les pays membres de l'organisation dont la Côte d'Ivoire. Cela concerne uniquement le développement et la mise en œuvre d'énergies renouvelables et de technologies propres.

L'organisation est Américaine et financée par l'USAID. Ce partenariat a été signé par le 1er Ministre Israélien et le président de l'organisation. Il existe un fonds pour les énergies renouvelables en Afrique (AREF). A la première catégorie des bénéficiaires est apportée une assistance aux transactions tandis que la sous-catégorie bénéficie d'une assistance technique. Les utilisateurs de ces fonds sont les détenteurs ou développeurs de projets. Parmi les donateurs, on note la Société africaine de biocarburant et d'énergies renouvelables (ABREC), la Banque africaine de développement (BAD), Banque néerlandaise de développement (Fmo), Banque de la Cedeao pour l'investissement et le développement (BID), la Banque Ouest-africaine de développement (BOAD).

Au compte des pays donateurs, il y a naturellement la Côte d'Ivoire, le Pays-Bas et de multi-donateurs. Cette initiative vise à faciliter la coopération entre entreprises africaines et européennes en matière de Co-investissement, d'échange d'expertise et de technologie, et promouvoir les investissements. Il vise entre autres à soutenir le développement des capacités techniques et des compétences en affaires en créant un réseau afro-européen comprenant les institutions de recherche, d'enseignement et du secteur privé.

La première journée de la conférence a pris fin par une soirée de gala au cours de laquelle, il a été décerné le prix Medved Award aux individus et organisations qui ont contribué davantage au développement de l'énergie propre en Israël en général et en Ara en particulier. Cette année, ces personnalités suivantes ont été honorées, en occurrence Monsieur Russel Robinson JNF CEO Adv. Orit Marom de Shibolet & Co et les membres fondateurs de SolarEdge Guy Sela, Lior Handelsman, Yoav Galin, Meir Edest et Amir Fishelov. Le programme mettait beaucoup l'accent sur l'innovation, une exposition avec environ 15 stands cleantech entreprises innovantes, tandis que parmi les orateurs plus de 30 start-up israéliennes et étrangères ont présenté leurs travaux.

En raison du succès précédent, les organisateurs ont poursuivi l'excellent concours Energyvest en coopération avec l'autorité israélienne de l'innovation et l'institut Israël d'export, mettant en vedette 10 start-ups prometteuses, présentant leurs travaux à un public d'investisseurs potentiels et à un panel de professionnels de juges.

Les vainqueurs de cette année étaient Raycatch qui ont mis en place un système qui permet de collecter des données environnementales à partir des panneaux solaires utilisant des capteurs disposés sur le terrain. L'information qui émerge de ces capteurs est analysée par une intelligence artificielle à partir de laquelle il est produit des informations dans le but d'optimiser le fonctionnement des panneaux solaires. Le système peut détecter des erreurs en temps réel, ce qui permet aux opérateurs de terrain de les corriger rapidement et d'éviter les pertes d'argent et d'énergie.

L'innovation de Raycatch a suscité beaucoup d'intérêt à telle enseigne que nombre de participants notamment le PDG CEO Yashar Ben-Mordechai a annoncé publiquement intégrer le Groupe Green Wave et développer un centre de recherche et de développement pour l'innovation dans les énergies propres et le stockage des technologies.

C'est sur cette belle note que les organisateurs du sommet international sur les énergies renouvelables d'Eilat-Eilot ont remercié tous les sponsors, orateurs, exposants, partenaires, assistants, pour la réussite de ce bel évènement en donnant rendez-vous pour la 9e édition qui se tiendra dans ladite ville en 2020.