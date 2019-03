Afrique: CAN 2019 - Gervinho-Zaha, un duo de rêve

Ibrahim Kamara, le sélectionneur national de Côte d'Ivoire peut s'estimer heureux. Au fur et à mesure que la Coupe d'Afrique des nations (Can Egypte 2019) approche, certains éléments de son équation se résolvent seuls. Surtout au niveau de l'attaque des Éléphants.

Max Alain Gradel porte à bout de bras Toulouse. Nicolas Pépé a fini de mettre tout le monde d'accord sur ses qualités de buteurs à Lille. Et comme si cela ne suffisait pas, l'on assiste, depuis quelques mois, à la résurrection de Gervinho, du côté de Parme, en Italie et de Wilfried Dazet Zaha (Crystal Palace, Premier League). En tout cas, depuis son retour de blessure, Zaha fait feu de tout bois.

Ces deux ailiers de charme nous inspirent particulièrement. Car samedi, sur la pelouse de Carlo-Castellani (stade d'Empoli Fc) Gervinho a cassé la baraque. Dommage que les Parmesans n'aient pas pu arracher la victoire (3-3) au bout de cette rencontre. Mais son attaquant ivoirien, lui, aura tout donné sur le terrain. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score (13e mn).

Son 9e but cette saison en Serie A. C'est que Gervinho, qu'on croyait perdu pour le football de haut niveau, après sa tournée en Chine, est devenu beaucoup plus intéressant dans le jeu. A 31 ans, Yao Kouassi Gervais a affiné son style de jeu. Ensuite, il l'a habillé avec une bonne dose d'expérience et c'est Parme qui est heureux.

Mais il n'y a pas que le cas de Gervinho ; Wilfried Zaha (Crystal Palace, Angleterre) ajoute à cette puissance de frappe des Eléphants. Lui aussi était de la fête le week-end. Auteur d'un doublé contre Leicester, il y a deux semaines, Zaha a refait surface le week-end dernier face à Bunrley.

L'ailier ivoirien de Crystal Palace a pris une part active dans le large succès de son équipe sur les Clarets (3-1). Percutant, dribbleur et efficace, c'est un Wilfried Zaha de gala qui a inscrit le troisième but des Aigles. Son huitième but cette saison en Premier League. Du coup, à trois mois du coup d'envoi de la Can en Egypte (du 21 juin au 19 juillet), cette attaque ivoirienne donne des frissons à tous les potentiels adversaires de la Côte d'Ivoire.

Pour certains, si Ibrahim Kamara positionne Gervinho et Wilfried Zaha sur les côtés, avec un Nicolas Pépé des grands jours, soutenu par Max Gradel, ils constitueraient une équation très difficile à résoudre pour les adversaires de la Côte d'Ivoire.

Mais cela ne suffit pas pour gagner la Can. Kamara Ibrahim doit travailler à avoir un milieu de terrain plus compact et une défense hermétique.