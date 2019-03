Sénégal: Macky Sall après la confirmation de sa réélection - «C'est un message de continuité pour le Pse»

Macky Sall s'est félicité ce mardi de la bonne organisation du scrutin du 24 février dernier. Pour sa réélection, il estime que c'est un message pour la poursuite du Plan sénégal emergent (Pse).

Quelques heures après la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 24 février dernier par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall a fait une déclaration. Dans cette déclaration faite à la salle des Banquets, il s'est félicité du bon déroulement du scrutin. Il affirme que sa réélection est un message pour la continuité des projets du Pse. «L'issue du vote montre que vous m'avez renouvelé votre confiance, en m'accordant une forte majorité de 58,26%, des voix qui se sont exprimées. Vous avez ainsi fait le choix de la continuité pour la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent, dans la paix et la stabilité », a déclaré Macky Sall.

«Ce nouveau contrat de confiance, dont j'apprécie le sens et la portée, me motive à redoubler d'efforts, à faire encore plus et mieux. Au demeurant, chaque voix qui s'est exprimée le 24 février, qu'elle soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, mérite d'être entendue et respectée, parce qu'elle porte le souffle de la liberté qui fait vivre la démocratie », a ajouté le président Sall. Il a salué la forte mobilisation des Sénégalais lors de ce scrutin. Selon lui, il s'agit là des caractéristiques de l'identité remarquable des démocraties majeures et apaisées comme la nôtre. «Nous avons honoré de belle manière notre héritage démocratique, en nous rendant massivement aux urnes dans le calme et la sérénité », a-t-il dit. «Nous avons, tous et toutes, le même amour, la même fierté et le même engagement patriotique pour notre pays. Voilà l'esprit dans lequel je continuerai d'être à votre écoute et à votre service, afin de poursuivre et de renforcer l'œuvre entamée.

Comme toujours, je resterai donc dans le temps de l'action, car comme toujours, je demeure convaincu que seul le travail produit des résultats. Seul le travail nous fera avancer ; surtout que la tâche est grandiose, passionnante et ardue. Elle nous engage toutes et tous.

Nul ne peut y arriver tout seul. C'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que nous pourrons labourer le champ de tous les possibles, conquérir de nouveaux horizons, consolider nos acquis et relever les défis devant nous », a souligné Macky Sall. «Le mérite vous revient mes chers compatriotes. Je remercie tous les services du ministère de l'Intérieur, la Commission électorale nationale autonome (Cena) et l'ensemble des acteurs du processus électoral qui ont permis le bon déroulement des opérations électorales », a indiqué Macky Sall.

Il a félicité tous les citoyens au Sénégal et de la diaspora qui ont participé à la consolidation de notre expérience démocratique. Le président Sall a saisi cette occasion pour un dialogue inclusif. « Je tends la main à tous en vue d'un dialogue ouvert et constructif », a-t-il déclaré. Il a précisé qu'il fera des propositions dans ce sens après sa prestation de serment prévue le 2 avril prochain.

Il a précisé que ses prédécesseurs Abdou Diouf et Abdoulaye Wade pourraient verser leurs contributions à ce dialogue national. Macky Sall n'a pas manqué de saluer les services du ministère de l'Intérieur pour la bonne organisation du scrutin qui a été saluée par les observateurs nationaux et internationaux.