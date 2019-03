Cote d'Ivoire: JIF 2019 - Ce que Sidi Touré et Rébecca Yao ont fait avec les femmes de Béoumi

En prélude à la célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF), le Ministre de la communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré a, samedi 02 mars 2019, offert environ 200 kits composés de matériels agricoles (arrosoirs, machettes, limes, pulvérisateurs etc.) pour les femmes travaillant dans le vivrier ; et de glissières pour les femmes commerçantes.

Il a profité de l'occasion pour exhorter ces femmes à faire massivement le déplacement sur la ville de Bouaké, le 8 mars 2019 à la cérémonie officielle de la célébration de la journée de la femme, en présence de la première dame, Dominique Ouattara. À cette occasion, Sidi Tiémoko Touré a fait un mea-culpa suite aux incompréhensions et tensions communautaires apparues à Béoumi après les élections municipales d'octobre 2018. Il a mis les femmes présentes à cette rencontre en mission en vue d'apaiser les cœurs dans leurs foyers respectifs, et passer le message de l'apaisement aux enfants, aux maris etc.

Au cours de cette action qui s'inscrit dans la volonté de réunir les femmes du département de Béoumi autour des valeurs communes que sont, le travail, la détermination, le rassemblement, la cohésion, le vivre ensemble des fils et filles de Béoumi, Sidi Touré était accompagné de Yao Rébecca, cadre de la région. Au nom du ministre, elle a livré un message aux femmes relativement à la Journée Internationale de la Femme. « Cette journée met en valeur certaines caractéristiques de la femme, que sont la détermination, le courage, le travail de la femme », a-t-elle précisé. Yao Rébecca a demandé aux femmes de prendre conscience de leur rôle de rassembleur, d'ambassadrice du dialogue et de la paix : « Car, lorsque les femmes prennent les reines de quelque chose, cette chose bouge toujours en avant ».