Congo-Brazzaville: Gymnastique - Lancement de l'année sportive 2018-2019

La fédération congolaise de la discipline a présenté, le 2 mars à Brazzaville, son programme d'activité de l'année en cours.

La relance de la gymnastique sur toute l'étendue du territoire national et la prise en compte des plus jeunes athlètes sont, entre autres, les points forts de la feuille de route de la Fédération, pour le compte de la saison 2018-2019. « J'encourage les clubs à faire encore mieux. Cette saison, nous allons prendre en compte les plus jeunes. Toutes les catégories doivent être prises en compte. Nous avons deux grandes compétitions, à savoir le championnat national et les jeux africains. Mettons-nous au travail », a indiqué François Bakana, président de la Fédération congolaise de gymnastique.

La cérémonie qui s'est déroulée au gymnase Henry-Elendé a été marquée par la présence de soixante gymnastes dont vingt-deux filles et trente-huit garcons, venus du centre Gotia, des clubs Maxime-Mantsima et de l'ONP de Kinsoudi. Ces athlètes ont fait quelques démonstrations, notamment en gymnastique arythmique, artistique et aérobic. L'assistance a eu droit aux épreuves du ballon, en solo, en duo et en trio.