Congo-Brazzaville: Vaccination rougeole-rubéole - Le président de la République donne le coup d'envoi

Le lancement à Brazzaville de la vaccination combinée contre les deux maladies, le 5 mars à l'hôpital mère-enfant Blanche Gomes, par le président Denis Sassou N'Guesso, marque l'engagement du pays d'assurer à chaque enfant congolais le meilleur état de santé possible.

2 264 159 enfants de 9 mois à 14 ans seront vaccinés en quatre jours, du 5 au 9 mars, sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole inclura la supplémentation en vitamine A et le dépistage au mébendazole des enfants de 9 à 59 mois. « L'un des objectifs visés est de ramener à moins de 20% le taux d'enfants non vaccinés au Congo », a indiqué la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo. Elle a, par ailleurs, souligné que depuis l'année 2018, le pays est en train de renverser progressivement la courbe du taux de vaccination en passant de 69 % à 75%.

Les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Congo dans cette lutte visant à éradiquer la rougeole et la rubéole ont salué les efforts du pays en la matière, tout en réaffirmant leur soutien. « Les soins de santé primaires qui incluent la vaccination constituent le fondement des systèmes de santé solides, capables de protéger chaque citoyen. Gavi est à vos côtés pour protéger les enfants du Congo des maladies mortelles évitables par le vaccin », a rassuré la directrice exécutive adjointe de Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, Anuradha Gupta, qui a appuyé cette campagne. Elle a été également décorée par le président de la Républque pour les efforts consentis dans le secteur de la santé.

Au nom des agences du système des Nations unies, la représentante de l'Unicef au Congo, Micaela Marques De Sousa, a abondé dans le même sens. « Nous croyons qu'il est possible pour le Congo d'éliminer la rougeole et la rubéole grâce à la vaccination », a-t-elle déclaré.

Deux mille équipes mobilisées pour l'opération

Le Congo, qui a financé à 50% les doses de vaccins ainsi que la totalité des coûts opérationnels de la campagne sur toute l'étendue du territoire national, est le troisième pays d'Afrique centrale à inaugurer le vaccin combiné rougeole-rubéole après le Cameroun et l'Angola. Une manière de se conformer au plan stratégique mondial 2012-2020 de l'élimination de ces deux maladies pour préserver la vie et la santé des enfants. Pour cette campagne, plus de deux mille équipes de vaccination, soit huit mille acteurs, en stratégies fixe, avancée et mobile, sont déployés sur le territoire national. S'exprimant au nom de tous les enfants du Congo, Lilian Ngouilou, âgé de 10 ans, a salué la volonté du président de la République qui s'est personnellement engagé dans l'éradication de ces deux pathologies pour le bien-être de la couche juvenile concernée. « Merci d'être là pour nous », a déclaré le jeune garçon, vêtu de la tenue scolaire.

Soulignons que l'opération ne se fera pas de maison en maison mais plutôt dans les centres de santé et dans des postes supplémentaires de proximité mis en place pour la circonstance. Pour les enfants des zones d'accès difficile, notamment de l'arrière-pays, les équipes mobiles effectueront des déplacements, selon le directeur du Programme élargi de vaccination, le médecin colonel Alexis Mourou Moyoka.

La rougeole, encore appelée première maladie, est une infection virale éruptive aigüe qui atteint essentiellement les enfants à partir de cinq ou six mois, ainsi que les jeunes adultes. La rubéole, par contre, est une maladie virale épidémique, d'incubation voisine de treize à vingt jours. Elle atteint les enfants et peut provoquer des graves malformations congénitales chez la femme lorsqu'elle est infectée au début de la grossesse.