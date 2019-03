Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Rangers et Renaissance du Congo s'équivalent...

La 23e journée du championnat national de football s'est poursuivi le samedi avec deux rencontres au stade Tata Raphaël de Kinshasa. L'AC Rangers et le FC Renaissance du Congo ont été à forces égales, Dragons/Bilima et Maniema Union se sont neutralisés.

Il n'y a pas eu de vainqueur au terme de la confrontation, le 2 mars au stade Tata Raphaël de Kinshasa, entre l'AC Rangers et le FC Renaissance du Congo. Un but partout a été le score de cette rencontre. Les Académiciens du président Lambert Osango ont été les premiers à trouver le chemin de buts par le biais du capitaine et expérimenté Bosekia, à la 38e mn. Les Renais du président pasteur évêque Pascal Mukuna ont égalisé à la 45+2e mn par David Molinga alias "Falcao".

Au match aller, Rangers l'avait emporté par deux buts à zéro. Les deux équipes se contentent donc chacune du point du match nul. A la fin de la partie, l'entraîneur d'AC Rangers, Guy-Roger Limolo, a réagi en ces termes : « On a marqué en premier, mais il y a eu en face une bonne équipe de Renaissance du Congo qui a égalisé avant la fin de la première période. Ensuite, on a fait un match difficile à dix, après l'expulsion d'un défenseur, on a donc restructuré la défense pour préserver le score. On est satisfait d'avoir pu gagner le point du match nul ».

Pour sa part, le coach adjoint de Renaissance du Congo, Pitshou Manza, a laissé entendre : « On a encaissé le premier but. Mais on a bien réagi en égalisant avant la pause. En seconde mi-temps, on a essayé de mettre du rythme au niveau offensif, mais les joueurs n'ont pas vraiment été percutants ». L'AC Rangers garde sa sixième position au classement au terme de cette rencontre, avec désormais vingt-neuf points. Le FC Renaissance du Congo, pour sa part, reste à la onzième place avec vingt-deux points.

Dragons/Bilima et Maniema Union se neutralisent

En premier match, l'AC Dragons/Bilima a accroché l'AS Maniema Union par zéro but partout. Maniema Union qui a perdu par forfait face à V.Club, le jeudi dernier, se devrait de se relancer avec une victoire face à la lanterne rouge du championnat. Mais les Monstres de Kinshasa ont bien au contraire montré plus d'envie que les joueurs venus de Kindu. Et à la fin, les deux clubs se sont départagés les points.

Avec ce match à égalité, Maniema Union totalise trente-neuf points, cabré à la quatrième place au classement provisoire. Dragons/Bilima demeure dernier avec huit points. L'on rappelle que le trio de tête est composé du TP Mazembe (soixante et un points), de V.Club (cinquante-neuf points) et du Daring Club Motema Pembe (quarante et un points).