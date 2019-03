Congo-Brazzaville: Musique - Yvan Buravan s'attend à une soirée exceptionnelle ce 6 mars

L'artiste, Prix découvertes Rfi 2018, a fait l'annonce au cours d'une conférence de presse organisée en son honneur, le 5 mars à l'Institut français du Congo (IFC).

La conférence de presse a été placée sous les auspices de Marie Audigier, directrice déléguée de l'IFC de Brazzaville, et Barbara Pamou, la responsable de la communication et marketing de cet institut. Le but a été de parler de l'artiste rwandais, Yvan Buravan, Prix découvertes Rfi 2018, et de sa tournée africaine, réalisée grâce au soutien de l'Institut français, de l'Organisation internationale de la francophonie , de la Sacem et d'Ubiznews.

« Je suis venu en forme et j'ai hâte de me retrouver sur scène demain. Je suis à la sixième date de ma tournée africaine. Je m'attends à une soirée exceptionnelle avec vous, parce que je sais qu'à Brazzaville, les mélomanes font la fête. Je suis là en chair et en os et je vais découvrir le public congolais. Car au Rwanda, après mon sacre, la soirée a duré jusqu'au petit matin », s'est exprimé l'artiste, qui a reconnu que l'accueil était chaleureux.

Rappelons que l'artiste musicien Casimir Zoba Zao était le premier lauréat congolais à gagner le Prix Découvertes Rfi en 1982, suivi de Nzongo Soul, qui a rendu l'âme le 10 janvier 2018, à Paris. A cet effet, un hommage lui sera rendu au cours de cette soirée musicale du 6 mars. Partageront la même scène avec Yvan Buravan, la Congolaise Biz Ice, finaliste du Prix Découvertes Rfi 2018, et l'humoriste congolais, Roblin.

Buravan, de son vrai nom Yvan Dushime Burabyo, est un chanteur rwandais de musique pop et Rnb, âgé de 23 ans. Il chante en kinyarwanda et en anglais. Porté par sa voix et des chansons qui mêlent harmonieusement musicalité, mélodie et douceur, il est reconnu pour ses thèmes engagés tels que la paix, la réconciliation et l'amour.

Un rêve d'enfance détourné

Répondant aux questions de la presse, Buravan a dit qu'il est professionnel depuis 2015. Son premier instrument était la guitare. Mais son rêve d'enfance était d'être professionnel de football et arracher un ballon d'or, hélas ! à l'âge de 14 ans, lorsqu'il a reçu son premier prix en musique, il a changé d'orientation. Cela est peut-être un don familial d'autant plus qu'au sein de sa famille, il y a ceux qui se sont lancés dans la musique, traditionnelle soit-elle. Déjà, son père joue de l'harmonica et a participé dans une chanson dans son récent album.

Pourquoi ne chante-t-il pas beaucoup en français alors qu'il s'exprime bien ? Buravan a répondu à cette question en précisant tout de même qu'il a composé une chanson en français qui s'intitule "Si belle", affirmant que l'on ne peut bien chanter l'amour qu'en français. « Il n'y a pas un grand plaisir au monde que de faire plaisir aux autres », a-t-il laissé entendre.

S'agissant de l'inspiration, Buravan a fait savoir qu'il s'inspire de la grandeur des grands pour devenir grand. « Je veux représenter l'Afrique telle qu'elle voulait bien être représentée », a-t-il dit.

L'humoriste Roblin promet lui aussi un merveilleux spectacle. « C'est beau d'imiter les chefs d'État, mais c'est un travail pénible qui demande du temps », a-t-il averti.

Notons qu'Yvan Buravan a été désigné lauréat Prix Découvertes Rfi 2018, à l'issue de la réunion tenue à Paris par le jury présidé par la chanteuse camerounaise, Charlotte Dipanda. Il a été choisi parmi les dix finalistes pour la qualité de ses mélodies et sa voix. Il bénéficiera d'un soutien professionnel et d'une exposition médiatique, avec notamment un concert à Paris et cette tournée en Afrique organisée par l'Institut français. Présentement, il est à sa sixième étape après le Mali, le Bénin, le Togo, le Tchad, le Niger. Il lui reste encore six pays en Afrique sur les douze. Après Paris, en France, il se rendra au Femua à Abidjan, en Côte-d'Ivoire.