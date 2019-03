Congo-Brazzaville: Défense - Les Forces armées congolaises planifient leurs activités

Le chef d'état-major général, le général de division Guy Blanchard Okoï, a ouvert, le 5 mars à Brazzaville, les travaux de la conférence de planification dans le cadre du commandement participatif.

« La conférence de planification vise à mettre en place les outils et les procédures nécessaires à la conduite, au contrôle des activités organiques et opérationnelles », a indiqué le chef d'état-major général (CEMG) des Forces armées congolaises (FAC) à l'ouverture des assises. Durant cinq jours, les armées de terre, de l'air, la marine nationale, le commandement des écoles, la direction centrale des renseignements militaires ainsi que les commandants de zones militaires de défense vont examiner la planification des activités de cette année avant la validation.

Les travaux seront ponctués par une série d'exposés d'informations visant à améliorer la gestion des structures et l'atteinte des objectifs majeurs, a expliqué le général de division, Guy Blanchard Okoï. Un dialogue de commandement avec les commandants de zones militaires de défense et un atelier technique sur la programmation des activités des FAD sont également prévus. « Organiser, prévoir et préparer, tel est le sens de la lourde tâche qui nous incombe durant cinq jours », a fait savoir le CEMG.

Le chef d'état-major général a, par ailleurs, souligné le contexte financier contraignant dans lequel se tient cette conférence. A l'occasion, il a rappelé les instructions du chef suprême des armées qui, lors du réveillon d'armes le 31 décembre dernier, a appelé à faire beaucoup avec peu. Il s'agit notamment de la sécurisation de l'intégrité du territoire national, la protection de la circulation des personnes et des biens, la stabilité sous-régionale et internationale qui sont des plus sacrés devoirs des FAC. « Nous devons faire preuve d'ingéniosité, de créativité pour être au diapason de ce défi à relever et à remporter au final. Il faut être rationnel dans l'emploi des ressources disponibles et dans l'expression des besoins », a insisté Guy Blanchard Okoï.