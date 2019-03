Algérie: Hand/Championnat arabe scolaire - L'Algérie face à l'Egypte et à l'Arabie saoudite

Le Caire — Les sélections algériennes scolaires de handball, filles et garçons, affronteront mercredi au Caire, respectivement leurs homologues d'Egypte et d'Arabie Saoudite, selon les résultats du tirage au sort du championnat arabe scolaire de handball et de tennis de table (cadets) qu'abrite l'Egypte du 4 au 12 mars courant.

Les handballeuses algériennes disputeront leur match à partir de 15h00 algériennes au niveau de la salle couverte du stade du Caire, alors que leurs compatriotes garçons joueront le leur, en soirée à partir de 19h00 algérienne (20h00 locales).

Le tournoi de handball débute ce mardi, juste après la cérémonie d'ouverture du championnat arabe, avec le déroulement du premier match entre l'Egypte et les Emirats arabes (garçons) à 18h00 locales.

Jeudi, l'équipe masculine algérienne affrontera son homologue émiratie (15h00 algériennes). Le lendemain vendredi, les handballeuses algériennes se mesureront à l'Egypte "A" (13h00 algériennes), alors que chez les garçons l'Algérie rencontrera l'Egypte à partir de 19h00.

Après la journée de repos (samedi), l'Algérie jouera dimanche (17h00) face à la Palestine en garçons.

La dernière journée est programmée pour mardi 12 mars et verra l'équipe masculine algérienne de handball affronter le Liban à partir de 14h00.

En tennis de table, la paire algérienne Abdelbasset Chabchi - Meziane Belabbès affronte ce mardi la paire saoudienne Firas Aouadji - Salem Souilem.

L'Algérie prend part aux Championnats arabes scolaires de handball et de tennis de table des cadets, avec 41 athlètes dont 20 filles, avec l'objectif de jouer les premiers rôles, selon la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS).

En handball, la sélection algérienne est représentée par 31 joueurs dont 15 filles, alors qu'en tennis de table, 10 pongistes dont 5 filles ont effectué le déplacement en Egypte.

Les deux sélections sont conduites par six entraîneurs dont quatre en handball à savoir Ghennai Abdelmalek, Chikh Abderrazak, Ali Khoualdia et Nasreddine Aït-Chaouch auxquels s'ajoutent les deux coaches de tennis de table, Gouasmi Benmira et Amar Bayou.

En marge des compétitions sportives, des élections pour le renouvellement du Bureau exécutif de l'Union arabe d'éducation physique et sportive scolaire sont prévues le 7 mars, sachant que le président de la FASS, Abdelhafid Izem, est candidat pour un siège pour le mandat 2019-2023.

Par ailleurs, un congrès concernant les représentants du sport scolaire au niveau des pays arabes est prévu de lundi à mercredi, durant lequel l'Algérie sera présente avec trois membres : Absa Tidjani Larbi, directeur central au ministère de l'Education nationale, Abdelhafid Izem et Chenane Ramdane, directeur du développement sportif à la FASS, en présence d'experts et docteurs devant statuer sur la réalité du sport scolaire arabe, en s'échangeant les expériences de chaque pays pour promouvoir le sport scolaire.

Le championnat arabe scolaire de handball et de tennis de table enregistre la participation de huit pays : Egypte (organisateur), Emirats arabes unis, Arabie Saoudite, Palestine, Algérie, Liban, Jordanie, Sultanat d'Oman.