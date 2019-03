Algérie: Salon international de l'environnement - Plus de 140 exposants attendus à Alger

- Plus de 140 exposants nationaux et étrangers sont attendus à la deuxième édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables qui se déroulera du 7 au 10 mars à Alger, a annoncé mardi la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati.

Placée sous le thème "Les énergies renouvelables hors réseau au service d'un environnement durable dans le sud algérien et les zones enclavées" cette nouvelle édition verra la participation de 120 exposants professionnels et institutionnels algériens et 22 exposants étrangers issus de sept pays dont la Chine qui sera "l'invitée d'honneur", a indiqué Mme. Zerouati, lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de cet évènement qui se déroulera au Palais des expositions d'Alger.

Le salon a consacré une superficie de 5.000 mètres carrés (contre une superficie de 2.500 mètres carrés durant l'édition précédente), ce qui dénote, selon Mme Zerouati, de l'importance de ce rendez-vous incontournable aux acteurs du secteur de l'environnement et des énergies renouvelables.

Le salon cible un public professionnel dont des opérateurs économiques versés dans le domaine de la protection de l'environnement et des énergies renouvelables, des scientifiques et des étudiants mais aussi, le grand public, en prévoyant "un nombre de 15.000 visiteurs" qui devraient affluer vers ce salon tout au long de ces quatre jours.

L'édition précédente, a-t-elle rappelé, avait enregistré 12.000 visiteurs dont 6.000 professionnels, durant laquelle 42 contrats entre différents opérateurs économiques ont été conclus.

Durant cette édition 2019, la ministre a annoncé la signature prévue de plusieurs conventions entre son département et les ambassades des pays étrangers qui prendront part à cet évènement.

Outre la Chine, elle a cité les ambassades de l'Allemagne, la France, l'Italie, la Turquie, les Pays-Bas et la Corée du sud.

"Ces accords nous permettront d'effectuer des visites de terrain et d'échanger des connaissances en matières des énergies renouvelable et de l'économie verte ", a-t-elle fait savoir.

Elle a également annoncé la signature d'une convention entre son ministère et celui de la Communication portant sur la formation des journalistes pour assurer un meilleur impact médiatique des campagnes de sensibilisation et d'information relatives à l'économie circulaire et la promotion et la valorisation des énergies propres et renouvelables.

Quant au choix du thème de cette édition consacrée au rôle des énergies renouvelables dans le développement durable du sud et les zones enclavées, la ministre a souligné l'impératif de se pencher sur ces zones à travers la promotion des énergies propres génératrices de richesse et d'emploi, en exploitant leurs capacités et richesses pour réaliser des investissements adéquats aux spécificités de chaque région sans altérer l'environnement.

"Cela permettrait de lutter contre la pauvreté et de stabiliser les populations de ces zones et de réduire le fossé entre le nord et le sud, à travers la création de la richesse et de l'emploi, a-t-elle soutenu.

En marge du salon, des conférences thématiques seront organisées par des experts nationaux et étrangers pour débattre autour de plusieurs thèmes, dont la stratégie adoptée par le secteur pour promouvoir, valoriser et développer les énergies renouvelables, et leur apport dans le développement durable des régions éloignées du sud et des hauts plateaux, le rôle des énergies renouvelables dans le développement d'une économie circulaire en Algérie, notamment à travers les filières de valorisation énergétique et la gestion intégrée des déchets.

Au terme de cette rencontre, la ministre a annoncé la tenue des Assises nationales de l'environnement qui auront lieu les 17 et 18 mai à Alger.