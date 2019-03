Soudan: Le pays participe à la troisième réunion du Réseau arabe pour les femmes rurales

Bahreïn, 6 mars 2O19 (SUNA)- Le Soudan a participé à la troisième réunion du Réseau arabe pour les femmes rurales, bédouines et côtières qui s'est tenue récemment au Royaume de Bahreïn sous le patronage de Sheikha Maram Bint Isa Al Khalifa.

Les affaires de la troisième réunion du Réseau arabe s'inscrit dans les activités de l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA) dans le domaine de la femme, de la jeunesse et du développement des communautés rurales arabes pour répondre aux objectifs du développement durable.

La réunion a examiné un nombre des sujets liés au développement rural durable, la gestion d'entreprise, aux microentreprises, aux compétences en analyse de marché, à l'utilisation rationnelle des ressources humaines et physiques, l'évaluation et la gestion des risques et l'étude de faisabilité pour les petites entreprises.

Il est à noter que la réunion a accompagnée d'un cours de formation de formateurs au Programme de développement et de formation des entrepreneurs et de la création de petites et moyennes entreprises en coopération avec le Centre arabe pour l'entreprenariat de l'ONUDI, avec la participation de 15 participants de coordonnateurs nationaux du Soudan, Bahreïn, Jordanie, Tunisie, Arabie saoudite, Irak, Sultanat d'Oman, Palestine, Libye, Egypte et Yémen.