Afrique de l'Ouest: Informations boursières - Les données de la BRVM désormais accessibles sur la plateforme Refinitiv de Thomson Reuteurs

Dans le cadre du renforcement de la diffusion des informations boursières et en vue de donner un accès plus aisé aux investisseurs internationaux et régionaux, souligne un communiqué, la BRVM a entrepris depuis l'année 2018 une collaboration avec Thomson Reuters.

En effet, la BRVM est heureuse d'annoncer la mise en ligne (Go Live), en temps réel, sur la plateforme Refinitiv de Thomson Reuters, ce lundi 4 mars 2019 des informations boursières sur toutes ses lignes cotées (actions et obligations) ainsi que ses indices.

De même, la BRVM se réjouit de cette avancée significative pour le marché financier régional qui doit contribuer à l'amélioration de sa liquidité et de son efficience.

«Thomson Reuters est l'un des plus importants fournisseurs de données et d'infrastructures sur les marchés financiers au monde. Il dessert plus de 40 000 institutions dans plus de 150 pays. La BRVM devient ainsi visible sur ce réseau international», conclut le communiqué.