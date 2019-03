Cote d'Ivoire: Situation politique - " Horizon Rhdp, notre Héritage" appelle les chefs traditionnels et religieux à rapprocher les positions tranchées

La situation politique s'enflamme avec l'escalade de la violence verbale. Préoccupé par cette réalité à même de plonger le pays dans une nouvelle crise, le mouvement " Horizon Rhdp, notre Héritage", à travers son président d'honneur, Dr Soumahoro Youssouf, a invité les chefs traditionnels et religieux à engager urgemment des actions pour rapprocher les positions tranchées des leaders politiques et surtout des ex-alliés.

« C'est maintenant que les guides religieux et nos chefs traditionnels doivent faire le travail. C'est maintenant que le pays a le plus besoin d'eux. Il ne faut pas attendre que les choses se gâtent avant d'agir. Ce sont les personnes les plus habilitées à créer un climat de rapprochement entre les différents camps », a-t-il interpellé, mardi 5 mars 2019, au cours d'une conférence de presse aux II Plateaux-Les Vallons.

Pour lui, ces hommes de Dieu et dépositaires de la tradition, de par la place qu'ils occupent dans la société et la sagesse qui les caractérise, sont les plus écoutés. Par conséquent, ils doivent, selon lui, prendre des initiatives pour réconcilier les uns et les autres en vue d'apaiser le climat politique et même social.

Dr Soumahoro Youssouf, dans son intervention, a également demandé au Président Alassane Ouattara, à Henri Konan Bédié et à Guillaume Soro de régler leurs différends.

Bien que certaines personnes estiment que la crise est très profonde entre ces personnalités, lui n'est pas de cet avis. « Je crois qu'elles peuvent se retrouver pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire », s'est-il persuadé. Avant de prier l'ancien président de l'Assemblée nationale de limiter ses sorties qui tendent à narguer les autorités en place. « Guillaume Soro est le fils d'Alassane Ouattara. Entre un père et son fils, il peut y avoir des problèmes, mais cela doit se régler en famille », a-t-il conseillé, tout en félicitant le Chef de l'Etat pour le bon ton qu'il emploie afin d'apaiser la situation sociale en Côte d'Ivoire.

Parlant de " Horizon Rhdp, notre Héritage", il a fait savoir que c'est un mouvement né pour accompagner et faire la promotion de la coalition des Houphouétistes. Hamidou Soumahoro, le président, a annoncé une grande manifestation, le 13 mars, à Akoupé. Cette cérémonie, selon le parrain de ce mouvement, Dr Aboua Gustave, sera l'occasion de magnifier le Président de la République, de mettre en lumière ses grandes réalisations en Côte d'Ivoire et dans le pays Akyé.

Toujours dans le cadre des activités du mouvement, les conférenciers ont annoncé un conclave, le 16 mars, à Yamoussoukro.