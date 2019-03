Ile Maurice: Recherché pour vol - Sky to Be se rendra à la police pour s'expliquer

Tout dépendra de la disponibilité de son avocat, Me Alan Ganoo. Sky to Be devra se rendre à la police prochainement. C'est ce que son homme de loi a fait savoir aux enquêteurs. Le chanteur est recherché pour vol.

Depuis le samedi 2 mars, les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Port Louis Nord enquêtent, après qu'un employé d'une station-service à Roche-Bois a accusé l'artiste d'avoir emporté une somme de Rs 20 000. Le plaignant, un habitant de la région âgé de 34 ans, a expliqué aux enquêteurs que ce jour-là, il a subitement entendu ses collègues crier. Lorsqu'il s'est approché, il a vu un homme armé d'un sabre, qui a surgi pour lui voler les Rs 20 000 qui se trouvaient dans sa poche. Le trentenaire assure avoir a reconnu le chanteur Sky to Be.

Mais la CID de Port-Louis Nord qui s'est saisie de ce cas prend cette affaire avec des pincettes, car le plaignant est connu des services de police pour une affaire de possession de drogue. Les images CCTV de la station-service ont été visionnées. On peut y apercevoir un homme, le visage caché et armé de sabre, passer à l'action avant de s'enfuir. La version de Sky to Be devra apporter la lumière dans cette affaire.

Sky to Be, âgé de 29 ans, est en liberté conditionnelle pour une affaire de vol de motocyclette. Le chanteur est attendu à la Réunion le 10 mars dans le cadre d'un festival réunissant plusieurs artistes mauriciens au parc Expobat à St-Paul dans l'ouest de l'île. Sky to Be doit aussi participer à une tournée européenne prévue en mai et avril.