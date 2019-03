Congo-Kinshasa: Gouvernement - Les intérimaires des cumulards sont connus !

Après le verdict du Conseil d'Etat interdisant tout cumul des fonctions aux ministres élus députés nationaux et provinciaux le 30 décembre 2018, les intéressés ont tous quitté leurs fonctions. Selon le tableau des intérims parvenu aux médias, le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, va cumuler son portefeuille actuel avec celui des Affaires Etrangères, qu'occupait Léonard She Okitundu.

Au Ministère de l'Intérieur, l'intérim de Henri Mova sera assuré le vice-ministre Basile Olongo. Modeste Bahati Lukwebo, titulaire au ministère du Plan, va gérer aussi l'Economie Nationale. L'ultra sensible ministère de la Communication et Médias, que tenait Lambert Mende, est confié à Marie-Ange Mushobekwa, qui garde aussi celui des Droits Humains. Aux Sports et Loisirs, on retrouve une dame, Astrid Madiya, qui va continuer à diriger le secteur de la Culture et des Arts.

Uweka, ministre de la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat, que l'on pensait hériter de l'Enseignement Primaire et Secondaire, se voit plutôt attribuer celui de la Rechercher Scientifique. Celui de l'EPSP est cédé à Emery Okundji, ministres de PT-NTIC.

Ainsi donc, les affaires courantes sont conduites, jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement, par une équipe restreinte d'une vingtaine de ministres. Le sentiment qui prédomine chez nombre de Congolais, est que nombre de ministères ont été éclatés pour donner du travail aux membres des partis et regroupements politiques au pouvoir. Aussi souhaiterait-on que Félix Tshisekedi rompe avec des équipes ministérielles éléphantesques et budgétivores, au profit des départements ministériels conformes aux besoins réels du pays.

Par exemple, on devrait regrouper, dans un même ministère l'Agriculture et ses filières voisines, à savoir le développement rural, la pêche, l'élevage, de même que l'Enseignement Primaire, Secondaire et la Formation Professionnelle. On devrait faire de même pour les Affaires Sociales, Solidarité, Genre, Famille et Enfant, ainsi que l'Energie et les Hydrocarbures. La Jeunesse, les Sports et les Loisirs devraient aussi faire bloc.