Congo-Kinshasa: Entreprenariat - IITA lance un programme au profit des élèves

L'agriculture est comptée parmi les secteurs devant booster le développement en République Démocratique du Congo. On signale, à cet effet, que l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) a reçu le prestigieux prix « Africa Food Price » (AFP) pour 2018.

Il s'agit d'une reconnaissance annuelle envers des personnes physiques et morales engagées pour relever les défis de l'Afrique en matière de sécurité alimentaire, de malnutrition et de pauvreté. Reçu au Rwanda, à Kigali, ce prix a fait l'objet d'un échange avec la presse congolaise sous les auspices de la chargée de communication Michelle Kimpwene, hier mardi 5 mars 2019.

En marge de ce prix, le Directeur Général de IITA, Dr. Ingénieur Nteranya Sanginga, a saisi l'opportunité pour lancer le programme « Start Them Early » en Afrique (STEP). Le programme STEP a pour principal objectif de fournir aux élèves des écoles primaires et secondaires, des connaissances sur l'agriculture et les entreprises en agro-business, afin qu'ils accordent un regard attentif à l'agriculture non seulement comme moyen de subsistance en milieu rural, mais aussi comme secteur de création d'emplois. Il est conçu pour être exécuté en RD Congo, au Kenya et au Nigéria, dans neuf écoles secondaires, pour une durée de deux ans.

En RDC, ce programme est destiné à trois écoles secondaires de Bukavu. Pour ce faire, l'IITA travaille en collaboration avec une organisation locale des jeunes appelée « Newday Afrika ». Grâce à cette collaboration, on a pu atteindre plus de 800 élèves, actuellement impliqués dans l'élevage des lapins, la production des volailles, des légumes et des cultures vivrières comme le manioc.

Il sied de relever que les élèves de la RD Congo impliqués dans ce projet ont tous réussi leurs examens d'Etat pour l'année 2017-2018, parmi lesquels deux filles avec 88% et 84%. La plupart des élèves se sont engagés à entreprendre des études dans la filière de l'agriculture au niveau universitaire.