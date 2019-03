Ile Maurice: Des «community representatives» de Mahebourg lancent un appel au Commissaire de police

C'est à travers d'un article de presse que des Community Representatives de Mahebourg ont appris qu'un policier avec plus de 20 ans de service, affecté à la Special Anti Robbery Unit du Sud (SARS) au poste de police de Blue-Bay est pointé du doigt. Ce dernier aurait, selon l'article, été pris en flagrant délit de tricherie lors d'un examen. Mais les habitants de la région ne l'entendent pas de la même manière.

Rameswaree Bawanee, une des membres de la Community Representatives a lancé un appel au Commissaire de Police suite suite à cette publication. Selon elle, les cas de vol et autres délits ont chuté avec la création de cette équipe. «Des habitants arrivent à dormir en toute tranquillité et ont confiance avec l'équipe de la SARS. Nous demandons au CP de d'agir en toute transparence et de prendre une décision juste, nous savons que la justice va trancher. Les Community Representatives font confiance à l'équipe de la SARS ainsi qu'au limier qui est pointé du doigt» soutient cette habitante de Mahebourg.

L'équipe de la Special Anti Robbery est posté à travers l'ile depuis l'année dernière. L'équipe est sous la supervision de l'Inspecteur Seewoo et l'inspecteur Jeean. Les limiers qui agissent à la fois comme le service de renseignement et prêtent aussi renfort à la brigade anti-drogue et à la Criminal Investigation Division.