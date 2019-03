Madagascar: Iavoloha - Valse diplomatique

Journée très chargée hier pour le président Andry Rajoelina qui a reçu les lettres de créance de quatre ambassadeurs nouvellement accrédités à Madagascar.

Valse diplomatique hier au Palais d'Etat d'Iavoloha. En effet, quatre ambassadeurs nouvellement accrédités à Madagascar étaient venus présenter leurs lettres de créance auprès du président de la République Andry Rajoelina. Il s'agit successivement de Michael Peter Pelletier, Ambassadeur des Etats-Unis ; Marie Andersson de Frutos, Ambassadeur du Royaume Uni ; Shiferaw Teklemariam Menbucho, Ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Ethiopie et Lior Kenan, Ambassadeur de la République parlementaire d'Israël. Tous, ont félicité le président Andry Rajoelina pour son élection à la tête du pays. La réussite du scrutin de décembre dernier a permis à la Grande île de regagner sa place dans le concert des Nations. Depuis son accession au pouvoir, le TGV a enclenché une véritable offensive diplomatique. Les quatre ambassadeurs ayant présenté leurs lettres de créance hier ont profité de leur rencontre avec le Chef de l'Etat pour exprimer leur souhait de renforcer la coopération avec Madagascar. Aussi, les Etats-Unis, par l'intermédiaire de son nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, s'engagent-ils à étudier les besoins de la Grande île pour pouvoir augmenter leurs domaines d'interventions. Le diplomate américain entend également plaider pour les causes du peuple malgache auprès des responsables étatiques et des opérateurs économiques américains pour les sensibiliser sur l'importance d'investir à Madagascar. L'AGOA, ainsi que la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique ont également été évoqués durant la rencontre.

Echanges commerciales. Jusqu'ici, Madagascar ne constituait pas une priorité pour la Suède. Une réalité que le président Andry Rajoelina souhaite modifier. Avec les potentialités économiques que dispose notre pays, le locataire d'Iavoloha prévoit de renforcer les échanges commerciaux avec les opérateurs suédois, notamment avec l'Open Trade Gate Sweden. Le Chef de l'Etat a notamment fait part de son projet d'assurer un climat d'investissement favorable dans les secteurs de l'agro-business, l'industrie pharmaceutique, le textile, le tourisme et la télécommunication.

Coopération militaire. La coopération aérienne et militaire était le point focal de la rencontre entre le président Andry Rajoelina et l'Ambassadeur de l'Ethiopie, Shiferaw Teklemariam Menbucho. Conscient de la capacité de la Compagnie aérienne Ethiopian Airlines, le Chef de l'Etat a encouragé l'augmentation des fréquences des vols d'Addis-Abeba. Est-ce une allusion pour l'ouverture de l'espace aérien malgache ? En tout cas, il n'a pas manqué d'encourager les investisseurs internationaux pour le respect du plan économique de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar. Le renforcement de la coopération militaire est également envisagé. Même projet de partenariat prévu avec Israël, connu et reconnu par ses connaissances et expériences en matière de stratégie de guerre. L'Israël envisage d'octroyer des formations et des stages pour les forces de l'ordre malgache. Il serait même question de dotation d'équipements militaires. Au cours de l'entrevue, le président Andry Rajoelina a annoncé le projet d'ouverture de notre Ambassade dans plusieurs pays dont Israël. Dans l'après-midi, le Chef de l'Etat a reçu le responsable de la Société SIEMENS.