Madagascar: Peinture - Les couleurs de Madagascar sur une centaine de tableaux

Oliva, Mistery, Naivo Haja, Leramah, Andrianaivo, Mahenina, Petit Maître, Dina Rabearivelo, Dolph illustrent la beauté de Madagascar sur leurs toiles. En regardant leurs œuvres, le public aperçoit la vie courante des Malgaches des quatre coins de l'île. Ces peintres ont effectué des expositions à Maurice, en France, en Angleterre. Les revoilà de retour au pays !

Une vente-exposition a été organisée par les peintres membres de l'association « Atelier d'art » à l'hôtel le Louvre Antaninarenina. Cet évènement a déjà débuté samedi dernier et ne se terminera que le 31 mars. Plus de 100 tableaux sont accrochés au mur de l'hôtel Le Louvre pendant 29 jours. « Cette exposition a pour thème 'Madagascar, un monde de couleurs » a affirmé le jeune peintre et coorganisateur de l'évènement Dina Rabearivelo. En effet, les représentations reflètent la beauté, la culture, la vie quotidienne du pays. Par ailleurs, les artistes montrent la vie coutumière des Malgaches aussi bien en ville qu'à la campagne. Ils illustrent aussi la diversité ethnique à Madagascar. «C'est cette diversité de notre chère Grande Ile qu'on exprime à travers les couleurs de nos palettes» a encore souligné le jeune artiste. Ces peintres font passer des messages importants aux visiteurs : la diversité est une richesse, la fraternité, la protection de l'environnement, les us et coutumes et la tradition. Les matières utilisées sont l'acrylique, l'huile, le pastel, le papier journal, et l'écorce de bananes.

Perspective. La peinture commence à envahir le cœur des citadins malgaches. D'après les peintres, de nos jours, la peinture intéresse toutes les catégories de personnes. « Nous sommes ravis que nos œuvres intéressent nos concitoyens » rajoute un jeune peintre de 23 ans. Ainsi, il est difficile de croire que la fresque est uniquement réservée aux étrangers. L'objectif principal est de démocratiser le troisième art à Madagascar. Ces peintres se préparent à participer aux différents évènements relatifs à la célébration du 210e anniversaire de la peinture malgache en 2020.