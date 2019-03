Madagascar: Une première pour le Rotary International - Le Président dans nos murs

Un évènement inédit pour le club de service Rotary International et pour tous les Rotariens malgaches. Le Président du Rotary International, Barry Rassin, vient d'arriver à Madagascar hier, il assistera à la mission médicale du district 9220 qui a débuté le 26 février pour se terminer le 8 mars prochain à Antsirabe.

Cette visite de Barry Rassin dans la Grande Ile cadre dans la tournée africaine qu'il compte faire cette année dans tous les Rotary clubs de la région. En tant que Président du Rotary international, il veut renforcer la visibilité de celui-ci en mettant en lumière la portée de ses activités humanistes et philanthropiques, en s'aidant notamment de l'avènement du numérique et des nouvelles technologies. Il a confié hier à son arrivée à l'aéroport d'Ivato : « Ceux qui savent le bien réalisé par les Rotary clubs souhaitent les rejoindre et nous devons trouver de nouveaux modèles effectifs qui permettent à ceux intéressés par notre mission de participer. Une fois le Rotary plus visible, nous attirerons des individus qui veulent adhérer à une organisation qui fait tant de bien dans le monde. » A titre informatif, le Rotary a fêté ses 114 années d'existence le 23 février dernier et rassemble actuellement 1,2 million d'individus désirant contribuer à offrir un présent plus épanouissant, productif et un futur plus durable à l'Humanité. La venue de Barry Rassin et la mission médicale qui se déroule sur Antsirabe s'inscrit donc dans la continuation de cette célébration.

Mission médicale du 9220. Depuis le 26 février jusqu'au 8 mars prochain, les Rotary clubs du district 9220 collaborent avec le ministère de la Santé publique, le Centre hospitalier de Référence régionale (CHRR) du Vakinankaratra pour soigner environ 2000 patients dans la Ville d'Eaux dans le cadre d'une mission médicale. De laquelle le coût de mise en œuvre est estimé à 120 000 dollars. L'équipe pluridisciplinaire est composée d'une trentaine de médecins indiens et rotariens pour la plupart. Ils sont soit généralistes, soit orthopédistes, ophtalmologistes, dentistes, ou encore chirurgiens plastiques et dermatologues. Ils échangeront aussi avec des médecins locaux pour un partage mutuellement enrichissant. Sont également prévues des opérations de la cataracte et des becs-de-lièvre, des consultations gratuites et des dons d'intrants médicaux, au regard du stock important de médicaments : une tonne. Shelly Oukabay, Gouverneur du district 9220 de rajouter : « Ils sont plus de 2.000 habitants de la ville d'Antsirabe et ses environs à bénéficier de cette action entièrement gratuite, valorisée à plus de 120. 000 USD. »