Madagascar: Projet d'exploitation d'ilménite - « Base Toliara » apporte des précisions

La compagnie minière « Base Toliara » apporte des précisions sur des informations incorrectes qui ont été communiquées par l'association CRAAD lors d'une conférence de presse la semaine dernière au CLT Tsiadana.

En fait, la superficie sur laquelle la compagnie va mener un projet d'exploitation d'ilménite dans la région Atsimo Andrefana, est étalée sur 2 500 ha et non pas sur 407km², a-t-on précisé. En outre, le processus foncier en cours est conforme aux règlements qui établissent un comité de rémunération appelé Comité administratif d'évaluation (CAE) dans lequel siège toutes les parties prenantes affectées par le projet. Son rôle est de confirmer la propriété des terrains et des biens et de superviser le processus de paiement.

Il s'agit de l'achat du terrain pour lequel les propriétaires sont pleinement indemnisés. Les communautés locales ne seront pas ainsi dépourvues de leurs terres. Par ailleurs, « Base Toliara » contribue déjà à la replantation de la forêt de « Mikea » en collaboration avec le ministère de l'Environnement, et non pas à sa destruction. Et son projet en touche en aucun cas l'aire protégée PK32. Et parlant de la mise en place prochaine d'une jetée sur la plage d'Andaboly, c'est au contraire conçu pour ne pas perturber l'activité des pêcheurs. La grande majorité de la surface de la plage ne sera pas affectée par le projet, a-t-on souligné.