Madagascar: Lapihazo - Rencontre entre « beko tatsimo » et « bà-gasy »

« Dzao lahy » et Mamina Rakotondravao partageront la scène de l'IFM le 16 mars prochain. « Djao Lahy » est un groupe composé de six jeunes garçons de 15 à 26 ans. Âgé de 15 ans seulement, le jeune Vivien manie parfaitement la guitare. Rivo, quant à lui, maîtrise la guitare à quatre cordes, Toky au clavier, tandis que Landry joue de la « valiha », Ratix à la baguette, et Tsiriniaina les accompagne avec sa voix mélodieuse.

Fondé par Tsiriniaina, « Djao Lahy » a vu le jour en décembre 2018. « Djao Lahy veut dire guerrier. Alors on a baptisé ainsi le nom de notre groupe » a relevé Tsiriniaina.

Le groupe interprétera plus de 15 chansons comme Natioraly, Fitiavambe, Malagasy misôma. «On jouera quatre morceaux surprises pour nos fans» dixit le leader du groupe. La musique du groupe « Dzao Lahy » est à mi-chemin entre la sonorité traditionnelle et la musique moderne. Du « beko tatsimo », du « salegy », du jazz et un peu de blues sont les rythmes joués par Vivien et ses compagnons. Cette année, le groupe sortira un album. Ceci englobera toutes les cadences malgaches et étrangères. De la « valiha » à la guitare électrique, le groupe est un adepte du brassage musical.

En ce qui concerne Mamina, le jeune homme a fait ses preuves dans un concours télévisé il y a deux ans passés. Après, il enchaînait des « shows case » l'année dernière. Désormais, sa musique revêt le folklore malgache surtout le « bà-gasy ».

Alors, samedi le 16 mars sera une occasion pour ces jeunes de présenter au public leur savoir-faire. Les adeptes de la musique traditionnelle malgache vont se régaler! Ces jeunes hommes ont toute la jeunesse devant eux pour améliorer leurs capacités.