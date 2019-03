Madagascar: HCDDED - L'information ne doit être réduite à la seule dimension commerciale

Le Haut Conseil pour la Défense de la Démocrtaie et de l'Etat de Droit (HCDDED) s'exprime sur la démocratie par le biais de son magazine « Demokrasia ».

La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. A cet effet, l'espace de l'information et de la communication doit être organisé de manière à permettre l'exercice des droits et de la démocratie. Il doit préserver et renforcer nos capacités à affronter les défis de notre temps, à anticiper notre destin commun et à rendre possible un développement durable prenant en compte les droits et intérêts des générations futures.

Pluralisme de l'information. L'information fiable est une condition de l'exercice de la liberté d'opinion, du respect des droits humains en général et des processus démocratiques, notamment la délibération, l'élection, la prise de décision et la redevabilité... L'espace de l'information et de la communication doit garantir la liberté, l'indépendance et le pluralisme de l'information. Ce bien commun a une valeur sociale, culturelle et démocratique. A ce titre, il ne saurait être réduit à sa seule dimension commerciale. Le contrôle politique sur les médias, l'assujetissement de l'information à des intérêts particuliers, l'influence croissante d'acteurs privés qui échappent au contrôle démocratique, la désinformation massive en ligne, la violence contre les reporters et l'affaiblissement du journalisme de qualité, menacent l'exercice du droit à la connaissance. Toute tentative de limiter abusivement cet exercice, par la force, la technologie ou le droit, est une violation du droit à la liberté d'opinion. Rappelons que Madagascar occupe la 54e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par RSF en 2018.