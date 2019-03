Congo-Kinshasa: L'ACAJ dénonce les pressions à l'égard des juges statuant sur le contentieux électoral

L'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) dénonce les pressions que subissent un grand nombre des juges des Cours d'Appel et ceux de la Cour Constitutionnelle qui statuent sur les affaires du contentieux électoral des scrutins des députés nationaux et provinciaux tenus le 30 décembre 2018 et proclamé le mois de janvier dernier.

Me Geroges Kapiamba, président de cette organisation des droits de l'Homme, a rapporté, le mardi 5 mars 2019, que les auteurs desdites pressions à l'encontre des juges se retrouvent dans le rang des hauts magistrats, des chefs des Cours d'Appel, des plus hauts responsables de la CENI ainsi que des caciques des partis et regroupements politiques. L'ACAJ qui condamnent ces actes illicites recommande, entre autres, au Premier président du Conseil d'Etat de mener des concertations afin de prévenir toute influence négative sur les juges ; au Président de la Cour Constitutionnelle de mettre à l'abri les juges face auxdites pressions, au Président de la CENI de prendre des dispositions idoines pour prévenir toute ingérence de ses membres sur le contentieux électoral, etc. Pour plus des détails, lisez, in extenso, ledit communiqué de l'ACAJ.

COMMUNIQUE DE PRESSE

«Les juges des contentieux électoraux sont sous pression»

Kinshasa, le 05 mars 2019- L'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice (ACAJ) condamne les pressions dont plusieurs juges, appelés à statuer sur les contentieux électoraux résultant des élections des députés nationaux et provinciaux, font objet.

L'ACAJ détient plusieurs éléments qui établissent que plusieurs juges des Cours d'Appel, ainsi que ceux de la Cour Constitutionnelle font objet d'énormes pressions pour les contraindre à statuer sur les requêtes en violation du Droit. Parmi les présumés auteurs de ces faits graves, figurent certains Hauts magistrats, chefs des Cour d'Appel, plus haut responsables de la CENI et chefs des partis et regroupements politiques.

A titre d'exemple, à la Cour d'Appel de Tshikapa le Premier Président bloque dans son bureau, depuis le 20 février 2019, plusieurs décisions qui devaient être prononcées, car il n'est toujours pas parvenu à imposer aux membres des chambres concernées à statuer dans le sens devant avantager une certaine famille politique. A Kinshasa, l'ACAJ a reçu plusieurs preuves établissant des pressions que certains responsables de la CENI ont exercé sur les juges pour les obliger à ne pas modifier ou annuler certains résultats contestés même avec preuves évidentes.

Aussi, l'ACAJ a été informée que le Premier Président de la Cour de Cassation avait envoyé une mission dite de « Supervision du contentieux électoral» dans toutes les Cours d'Appel, constituée de Hauts magistrats de sa juridiction; alors que lorsque celles-ci y statuent, elles le font en tant que « Cours administratives provinciales » et dépendent hiérarchiquement du Premier Président du Conseil d'Etat.

Dans tous les cas et s'il y avait réellement besoin de contribuer à la bonne administration du contentieux électoral, pareille mission aurait dû être initiée et réalisée sous la tutelle conjointe du Premier Président du Conseil d'Etat et de celui de la Cour de Cassation. C'est pourquoi, l'ACAJ dénonce vigoureusement cette mission, car elle a notamment porté atteinte à l'indépendance des juges. Elle dénonce aussi le fait que des copies des requêtes et des projets de décisions des Cours d'Appel aient été communiquées au Premier Président de la Cour de Cassation à Kinshasa et que des prononcés de décisions soient subordonnés à son aval.

L'ACAJ a aussi reçu des informations des sources concordantes faisant état d'allocation des fonds dits « Fonds de contentieux » par la CENI aux juridictions. Elle craint que cela ne puisse constituer un des moyens de pressions sur les juges.

Au regard de ce qui précède, l'ACAJ recommande :

Au Président de la Cour de Cassation, de faire cesser les pressions en cours sur les juges des Cours d'Appel statuant en matière de contentieux électoral et respecter leur indépendance ;

Au Premier Président du Conseil d'Etat, d'engager une concertation urgente avec le Premier Président de la Cour de Cassation afin de prévenir à toute influence négative sur les juges des Cours d'Appel appelés à statuer sur le contentieux électoral ;

Au Président de la Cour Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, de veiller à ce que les juges soient mis à l'abri des pressions;

Au Président de la CENI, de fournir une explication publique par rapport l'existence ou non des « Fonds de contentieux » et prendre des dispositions qui s'imposent pour prévenir toute ingérence des membres de son institution sur le travail des juges ;

Aux partis et regroupements politiques, de s'abstenir de toute pression ou démarche tendant à corrompre les juges ;

Aux juges, de résister férocement aux pressions et tentatives de corruption et ne statuer sur les contentieux électoraux que conformément au droit ;

Au Procureur Général près la Cour de Cassation, d'amorcer une enquête judiciaire crédible sur les faits ci-hauts exposés et poursuivre éventuellement leurs auteurs et complices devant les cours et tribunaux compétents.

Pour toute information supplémentaire, contacter :

Me Georges Kapiamba, Président de l'ACAJ