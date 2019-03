Congo-Kinshasa: Les hauts cadres de la Gécamines reçus par Félix Tshisekedi

Le Président de la République a reçu une délégation des hauts cadres de la Gécamines composée par le Directeur général, le secrétaire général, un administrateur et le Président de l'intersyndicale de cette société.

En audience avec Félix Tshisekedi, cette haute équipe de la Gécamines a donné un éclairage au premier citoyen du pays après un tollé médiatique concernant une certaine mauvaise gestion de cette entreprise par ses actuels dirigeants. Le DG de la Gécamines, Jacques Kamenga Tshimuanga, a exposé au Chef de l'Etat la présente situation de la Gécamines, spécialement les difficultés rencontrés ainsi que les efforts fournis afin d'arriver à de meilleurs résultats.

Le DG a promis un avenir fructueux à l'Entreprise. La Gécamines a investi plus de 600 millions de dollars américains entre 2013 et 2018. Selon le numéro Un de cette entreprise phare en RD. Congo, ces fonds ont été mobilisés dans l'outil de production, le rachat d'actif et la certification des réserves pour préparer l'avenir. Et ce, par les investissements propres à l'Entreprise, sans un concours extérieur possible. Aussi, la relation de ce qu'on appelle fleuron de la RDC a été très tendue ces derniers temps avec les partenaires extérieurs. Ceux-ci qui n'ont pas permis à la Gécamines de gérer les dividendes, à l'heure où ils ont eu à en assurer la gestion.

Plusieurs réformes ont été engagées dans le but de baliser le chemin à un nouveau départ pour cette entreprise qui se doit d'être le cœur du pays. En lice, l'on peut citer la fermeture des sites désuets et dangereux, la concentration des activités sur les filières les plus rentables, l'investissement dans la certification de ses réserves pour préparer l'avenir et aussi une étude bancable pour la création d'une nouvelle usine. Prenant elle-même les choses à bras le corps, cette usine minière met toutes les roues en marche pour moderniser progressivement tous ces équipements.

Aussi, a-t-elle prévu également un réaménagement du point de vue organisationnel. De ce fait, la Gécamines pourrait revêtir le meilleur renom, à l'instar des industries minières internationales. Il faut noter que cette industrie veut aussi se doter d'un plan global de formation des effectifs aux évolutions techniques, juridiques et financières du moment. Tous ces programmes présentés au Président de la République ont généré une satisfaction d'autant que le Garant de la Nation a promis un soutien à toutes les entreprises du portefeuille.

Cette rencontre a beaucoup émerveillé le Président de l'Intersyndical de la Gécamines, Méschak Kasongo, et les autres syndicalistes qui étaient dans cette délégation. Ils se sont dits flattés de l'attitude du Président qui leur a donné de son temps. De signaler, par ailleurs, que la Gécamines est dirigée jusque-là par Albert Yuma, qui est le Président du Conseil d'Administration et Jacques Kamenga Tshimuanga, qui est le Directeur Général.