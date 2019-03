Congo-Kinshasa: Foire du Pagne Vlisco 2019 - Des magnifiques pagnes en vente à un prix promotionnel

La Foire du pagne Vlisco 2019 se poursuit, dans la capitale RD. Congolaise. Le go a été donné le samedi 2 mars 2019 à la place de la Gare centrale de Kinshasa, à Gombe. Répondant massivement à cet appel, les amoureuses des pagnes de la marque Vlisco n'ont de cesse de se bousculer, depuis le lundi 4 mars jusqu'ici.

Certaines y passent bien entendu, par simple curiosité. Et, d'autres, pour s'approprier ces tissus de bonne qualité. Les pagnes sont vendus à un prix promotionnel et surtout abordable. En sus, des sandales et des talons dames ainsi que des artifices sont exposés et vendus. Vive le mois de la femme ! Vive le 8 mars !

Pour cette nouvelle année 2019, Vlisco a encore innové. Du 2 au 9 mars 2019, Vlisco expose ses produits sur le site de la Gare Centrale de Kinshasa, à partir de 9 heures à 17 heures. Sur le lieu, l'on trouve de nouveautés telles que «l'œil de ma rivale, Sosso na Maki, Six bougies, ABC, Nzete ekweyi, et tant d'autres classiques légendaires ». C'est pour honorer la femme congolaise que ces expositions ont lieu, soutient-on dans le chef des vendeurs de ces pagnes.

«Vlisco a lancé sa nouvelle collection 2019 et a profité de ce mois de mars, parce que c'est le mois dédié à la femme et les pagnes les touchent essentiellement. C'est donc dans le but de conserver toujours sa part de marché que cette foire a été mise sur pied.

La foire se tiendra pendant 9 jours, c'est-à-dire, du 2 au 9 mars 2019», explique l'un des organisateurs de cette foire. Et d'ajouter : «Spécialement pour cette année, Vlisco a mis sur le marché de nouvelles collections et des innovations qu'on ne trouvait pas l'année passée et en plus, ces pagnes sont vendus à un prix promotionnel», avant d'inviter donc les femmes à venir nombreuses profiter de cette promotion qui ne durera pas, dit-il, toute l'année».