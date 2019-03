Angola: Le Président portugais confiant en l'avenir commun

Luanda — Le Président de la République Portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, a déclaré mardi, à Luanda, qu'il était confiant en l'avenir commun entre l'Angola et le Portugal, compte tenu des mesures prises au cours des six derniers mois.

Marcelo Rebelo de Sousa, qui a parlé à la presse peu après son arrivée dans la capitale angolaise, a fait savoir que la visite du premier ministre portugais en Angola en septembre dernier était "indispensable" à cet effet, précisant que celle du Président João Lourenço à Lisbonne, en novembre dernier, c'était "historique".

"Lorsque je suis ici pour l'investiture du Président João Lourenço, J'étais essentiellement confiant d'un nouveau cycle politique dans les relations entre les deux peuples. Aujourd'hui, un an et demi plus tard, je suis confiant en l'avenir de ces deux grandes patries ", a-t-il souligné.

Il a estimé que le travail, avec des étapes concrètes et solides, développé par les chefs de diplomaties des deux pays, les ambassadeurs accrédités dans les deux capitales, les gouvernements et les nombreux départements pourrait porter ses fruits dans les prochains jours.

Incident dans le district de la Jamaïque à Lisbonne

Interrogé sur l'incident survenu en janvier dans le district de la Jamaïque à Lisbonne, Marcelo Rebelo de Sousa l'a jugé "insignifiant", car pour le moment, les éléments significatifs ne sont pas les irritants du passé ni les insignifiants du présent, mais les plus importants du futur ".

Pour le Président portugais, la différence entre un homme politique et un chef de l'État réside dans le fait que "l'homme politique regarde les irritants et le chef de l'État regarde les signifiants".

Il a déclaré que ceux qui marquent l'histoire sont les Angolais qui vivent au Portugal et les Portugais qui vivent en Angola de manière anonyme et qui travaillent à la création de richesses, à la justice sociale et à la lutte contre la corruption, et veulent plus de justice dans leurs relations quotidiennes entre les deux peuples.

Le Président portugais a entamé mardi après-midi à Luanda une visite d'Etat de quatre jours en Angola, à l'invitation de son homologue, João Lourenço.