Algérie: Un destroyer de la Marine américaine accoste au port d'Alger

Alger — Le destroyer "USS DONALD COOK DDG75" de la Marine américaine a accosté mardi au port d'Alger pour une période qui durera trois jours, dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération militaire conjoint algéro-américain, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération militaire conjoint algéro-américain, au titre de l'année 2019, le destroyer +USS DONALD COOK DDG75+ de la Marine américaine, a accosté ce mardi 05 mars 2019, au port d'Alger, pour une période qui durera trois jours", précise le communiqué.

A cette occasion, "les deux parties algérienne et américaine procèderont à l'exécution de l'exercice +PASSEX+, portant sur la coordination d'une opération d'interdiction en mer avec la participation d'une (1) unité flottante de nos Forces navales et l'échange d'observateurs à bord des unités participantes, ce qui permettra d'acquérir davantage d'expérience, notamment dans le domaine du contrôle maritime et intervenir avec la rapidité et l'efficacité nécessaires afin de contribuer au renforcement de la sécurité et la stabilité de notre espace maritime et faire face à d'éventuelles menaces", souligne la même source.

En marge de cette escale, "le général-major Haouli Mohamed Larbi, Commandant des Forces Navales, recevra en audience l'Amiral, James G.Foggo, Commandant de la Force Interarmées alliées de l'OTAN à Naples, Commandant des composantes navales des commandements des Etats-Unis pour l'Europe et l'Afrique", ajoute la communiqué.