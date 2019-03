Sierra Leone: Le pays et le FIDA renforcent la sécurité alimentaire et améliorent les revenus dans les zones rurales

communiqué de presse

Rome — Près de 34 000 ménages ruraux vulnérables de Sierra Leone bénéficieront d'un nouveau projet de 72,6 millions d'USD destiné à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à augmenter les revenus des petits exploitants agricoles en modernisant l'agriculture, en augmentant la production et en développant les marchés.

L'accord de financement relatif au Projet de développement des filières agricoles a été signé par correspondance par Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA, et Jacob Jusu Saffa, Ministre des finances de la République de Sierra Leone.

Le FIDA participera au financement du projet par un prêt de 5,9 millions d'USD et un don de 5,9 millions d'USD. Le projet sera cofinancé par le secteur privé (1,4 million d'USD), la République de Sierra Leone (8,1 millions d'USD) et les bénéficiaires eux-mêmes (1,4 million d'USD). Un cofinancement supplémentaire (9,2 millions d'USD) est également demandé au titre du Fonds pour l'adaptation. Dans les prochains mois, une contribution supplémentaire de 40,8 millions d'USD sera mise à disposition dans le cadre du cycle du Système d'allocation fondé sur la performance pour la Sierra Leone, correspondant à la période 2019-2021, et le financement atteindra ainsi un montant total de 72,6 millions d'USD.

"L'allocation de 40,8 millions d'USD accordée par le FIDA à la Sierra Leone a presque doublé par rapport aux 21,4 millions de la période 2016-2018", explique Lisandro Martin, Directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre au FIDA. "La très bonne performance du programme de pays ces dernières années est ainsi reconnue par le Système d'allocation fondé sur la performance utilisé par le Fonds."

L'agriculture est le principal secteur de l'économie du pays. Elle occupe 62% de la population active et représente 59% du produit intérieur brut et 22% des recettes d'exportation. Néanmoins, la pauvreté, particulièrement aiguë, se concentre dans les zones rurales où vivent 59% de la population. Le nouveau projet permettra d'accroître la production et d'améliorer la commercialisation du riz, de l'huile de palme, du cacao et des légumes, et contribuera à la réalisation des objectifs prioritaires définis par les autorités nationales en matière d'autosuffisance en riz, de diversification des cultures et de réduction de la pauvreté rurale.

Le Projet de développement des filières agricoles investira dans la mécanisation agricole, l'irrigation et la gestion de l'eau. Il assurera la consolidation et l'adaptation aux aléas climatiques des infrastructures rurales, en réhabilitant des routes de desserte et des entrepôts pour améliorer la capacité de séchage et de stockage de la production. Il renforcera également les capacités des petits exploitants grâce aux écoles pratiques d'agriculture et leur permettra d'accéder à des crédits dont ils pourront se servir pour investir dans leurs exploitations. Au moins 40% des participants au projet seront des femmes et des jeunes.

