Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola - Le ministre de Santé veut un engagement positif des leaders

Le Dr Oly Ilunga a lancé son appel la soirée du 5 mars, au cours d'une conférence de presse portant sur l'évolution de la maladie et le nouveau plan stratégique de riposte.

Le patron de la Santé publique a révélé que depuis la déclaration de l'épidémie au mois d'août de l'année dernière jusqu'à ce jour, huit cent dix-sept cas ont été rapportés dont cinq cent soixante-trois décès et trois cent quatre personnes ont été guéries. Sur les dix-neuf zones de santé, dix-sept n'ont pas connu des cas de décès depuis vingt et un jours à l'exception de celles de Katwa et Butembo où quelques cas ont été enregistrés.

S'agissant du nouveau plan stratégique de riposte, le troisième du genre, le Dr Oly Ilunga a fait savoir qu'il couvre le mois de février à juillet. Il consiste, a-t-il indiqué, en l'ancrage dans le système national, en la coordination renforcée à Goma avec missions additionnelles, en l'élaboration de mise en œuvre et redevabilité, en la surveillance à base communautaire renforcée.

La lutte contre Ebola, a précisé le ministre de la Santé, n'est possible que s'il y a une riposte efficace, un engagement communautaire et un ordre bien établi. le Dr Oly Ilunga s'est dit, par ailleurs, satisfait des résultats obtenus suite à la riposte sans laquelle, le nombre de cas aurait augmenté. C'est ainsi qu'il a salué le travail abattu par les équipes nationales et internationales durant les sept mois, permettant de vacciner plus de quatre mille personnes. Le ministre a, en outre, dénoncé les attaques ciblées contre les équipes de riposte, tout en demandant un sursaut patriotique à toute personne ayant le privilège d'être considérée comme influenceuse de s'engager positivement dans la sensibilisation.

Le ministre de la Santé publique a plaidé en faveur de la sécurité des équipes de riposte sans laquelle le travail sur le terrain serait temporairement interrompu avec comme conséquence la propagation de la maladie. Il a, enfin, annoncé qu'après la fin d'Ebola dans cette région touchée, le gouvernement congolais, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, mettra en place un plan de développement économique. Cela ne sera possible que si tous les leaders s'engagent positivement dans la lutte contre cette épidémie qui constitue non seulement une menace nationale mais également mondiale. C'est ce qui justifie, a-t-il dit, la mobilisation de la communauté internationale contre ce fléau.