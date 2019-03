Mali: Opération Barkhane - Le Danemark va envoyer deux hélicoptères de transport

La décision du gouvernement danois est une conséquence de l'Initiative européenne d'intervention, lancée par la France en juin 2018, pour favoriser une culture stratégique européenne et à renforcer la capacité des pays à agir ensemble.

Paris cherche à maintenir une capacité dans le domaine des hélicoptères de transport lourd pour l'opération Barkhane, laquelle est actuellement fournie par Chinook de la Royal Air Force. Deux pays pourront remplacer les Britanniques : le Danemark et l'Espagne.

Le gouvernement danois vient de confirmer son intention de déployer deux hélicoptères AgustaWestland AW101 « Merlin » au Mali, en attendant de trouver un autre pays contributeur pour que Barkhane puisse disposer d'au moins trois, voire quatre appareils de ce type.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelson, a déclaré : "Il est crucial pour la sécurité du Danemark et de l'Europe que nous contribuions à la stabilité dans la région. Les groupes terroristes au Sahel représentent une menace contre notre sécurité. Dans le même temps, j'espère que les efforts déployés contribueront à stabiliser la région et à prévenir ainsi la migration irrégulière vers l'Europe. C'est dans notre intérêt commun".

Son homologue à la Défense, Claus Hjort Frederiksen, a ajouté : "La situation sécuritaire au Mali et dans toute la région du Sahel est préoccupante. Le Danemark devrait donc renforcer son implication et contribuer à ce que les groupes terroristes n'aient pas de liberté de mouvement. Nous considérons la région du Sahel comme faisant partie du voisinage méridional de l'Europe et il est important d'aider à combattre le terrorisme et à empêcher les flux de réfugiés".

Via Twitter, la ministre française des Armées, Florence Parly a remercié le Danemark pour son engagement. Le Quai d'Orsay se veut plus prudent, la décision qui a lieu au second trimestre étant soumise au feu vert du parlement danois.