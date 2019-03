Congo-Brazzaville: Electricité - Encore du chemin à parcourir pour vaincre les délestages à Brazzaville et Pointe-Noire

Les coupures intempestives du courant se sont amplifiées ces derniers temps dans les deux villes. Interpellé, le 5 mars, par l'Assemblée nationale, le ministre de l'Energie et de l'hydraulique, Serges Blaise Zoniaba, a évoqué des problèmes techniques divers sur le réseau dont la réparation peut s'étendre sur plusieurs mois.

Dans l'hémicycle, le membre du gouvernement a été clair sur la sempiternelle question de coupures intempestives du courant dans les deux principales agglomérations du pays, justifiant ce désagrément volet par volet.

Selon Serges Blaise Zoniaba, ces délestages sont en partie dus à l'insuffisance des réserves stratégiques qui ne favorisent pas l'équilibre entre les postes de haute tension de Tsiélampo, à Brazzaville, et celui de Mongo Kamba, à Pointe-Noire, sans oublier la vétusté des équipements sur l'ensmble du réseau.

« Ces délestages à Brazzaville et Pointe-Noire sont causés, entre autres, par la saturation du réseau aux heures de pointe, la surcharge des lignes de distribution due à l'extension anarchique de nos agglomérations. Il faut aussi ajouter à cela la saturation des lignes haute et moyenne tension », s'est justifié le ministre de l'Energie et de l'hydraulique.

Il a souligné, par ailleurs, que le gouvernement est bien conscient de cette défaillance et attache du prix à résoudre cette épineuse question de coupures répétées d'électricité. Ainsi, pour sortir de cette situation, le ministre a dit que les solutions sont en cours d'implémentation et un plan de redressement est établi et se met en œuvre à différents niveaux.

Il s'agit d'accroître la capacité de production de la centrale électrique du Congo, en y installant une troisième turbine afin d'augmenter l'offre de l'électricité à 150 MW ; de réhabiliter et renforcer la centrale à gaz de Ndjéno, avec l'objectif de la porter jusqu'à 100 MW.

De même, a renchéri Serges Blaise Zoniaba, quarante postes de moyenne et basse tension sont en pleine réhabilitation, dont vingt-cinq à Pointe-Noire et quinze à Brazzaville. Le processus semble long, ce qui sous-entend que la population doit encore prendre son mal en patience.

La surfacturation, un autre problème décrié

La situation de l'augmentation abusive des factures dans les ménages, dont les abonnés ne cessent de décrier, a été abordée par le ministre de l'Energie et de l'hydraulique, qui a reconnu les faits. Il a, cependant, rassuré que des mesures sont déjà prises pour combattre cette injustice.

« En ce qui concerne la surfacturation, elle est intolérable. Elle fait partie des critères d'évaluation de l'équipe dirigeante, nous avons donné des orientations à ce sujet et l'agence de régulation jouera son rôle. La lutte doit se poursuivre avec détermination pour régler cette question », a promis Serges Blaise Zoniaba.