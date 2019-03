Congo-Brazzaville: Sécurité maritime - Escale du Task Group à Port-Gentil

Déployé dans le cadre de la mission Corymbe, le Task Group 451.04, composé du porte-hélicoptères amphibie Mistralet du patrouilleur de haute mer commandant Birot, a effectué un séjour au Gabon.

Le Task Group qui participait à la régénération de deux bâtiments et des équipages vient de passer quelques jours à quai à Port-Gentil. Cette escale a permis de consolider les liens qui unissent la France et le Gabon en matière de sécurité maritime.

Le point d'orgue de la présence du Task Group au Gabon a été l'organisation d'un VIP Day qui a réuni les plus hautes autorités politiques et militaires gabonaises à bord du Mistral au large de Libreville. Le commandant a accueilli l'ambassadeur de France, le vice-président du Gabon, le Premier ministre, la ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et plusieurs autres personnalités gabonaises, ainsi que le commandant des éléments français au Gabon.

Le commandant Birot a présenté sa mission et procédé à une visite du bord aux autorités gabonaises, avant de rejoindre Libreville au terme d'une journée qui aura fait date dans les relations diplomatiques et militaires entre la France et le Gabon. Puis, le porte-hélicoptère Mistral et le patrouilleur de haute mer commandant Birot ont quitté les eaux gabonaises pour poursuivre la mission Corymbe.

Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en mission Corymbe de façon quasi permanente dans le golfe de Guinée. La mission a deux objectifs majeurs : participer à la protection des intérêts français dans la zone et contribuer à la diminution de l'insécurité maritime, en aidant notamment au renforcement des capacités des marines riveraines du golfe dans le domaine de sécurité maritime, dans le cadre du processus de Yaoundé. Le déploiement de bâtiments français en mission Corymbe complète le dispositif prépositionné en Afrique occidentale (Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal) et participe au volet maritime des coopérations opérationnelles mises en œuvre régionalement par ces forces de présence.