Angola: Marcelo Rebelo de Sousa distingué de l'ordre Agostinho Neto

Luanda — Le Président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, a été distingué mercredi, à Luanda, par son homologue angolais, João Lourenço, de l'ordre Agostinho Neto, la plus haute distinction de l'État angolais.

L'ordre Agostinho Neto est constitué d'un seul diplôme et est accordé aux nationaux et aux étrangers, en particulier aux chefs d'État et de gouvernement, aux dirigeants politiques et à d'autres personnalités de renom.

Marcelo Rebelo de Sousa l'a dédiée au peuple portugais, qui accompagne jour après jour, conjointement et fraternellement, tous les moments de la vie du peuple angolais, en particulier les plus de 150.000 qui vivent et travaillent en Angola.

Pour sa part, le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a eu l'honneur de pouvoir attribuer cette distinction, qui perpétue le nom du premier Président de l'Angola, avant de reconnaître la grande valeur de la personnalité du Président Marcelo Rebelo de Sousa.

Les personnalités ci-après ont déjà été distinguées de cet ordre :

Nelson Mandela (1990), José Eduardo dos Santos (1991), Kenneth Kaunda (1992), Omar Bongo (1992), Aristides Pereira (1992), Denis Sassou-Nguesso (1992), Robert Mugabe (1992), Quett Masire (1992), Joaquim Chissano (1992), Manuel Pinto da Costa (1992) et Fidel Castro (1992).