Afrique: Elim CAN 2019 - Burundi - Gabon, Aubameyang maintient le flou

Pierre-Emerick Aubameyang n'est toujours pas certain de participer au dernier match des éliminatoires de la CAN 2019 du Gabon en Burundi.

C'est ce qu'il a confié dans une récente interview. « Je n'ai besoin de rien pour venir jouer ce match. mais on en est arrivés à un point où je me pose la question: « est ce que je dois continuer ou pas »? J'en suis toujours là. J'ai 30 ans, j'essaye de me battre pour l'équipe« , a t-il indiqué au micro de talents d'Afrique.

« J'ai cette retenue car j'aimerais faire avancer les choses. J'aimerais que le Gabon puisse se qualifier pour la CAN et pourquoi pas la faire. mais si les choses n'évoluent pas, je ne vois pas l'intérêt d'y aller« , a t-il ajouter.

Entre les dirigeants du football gabonais et Aubameyang, le torchon brûle depuis plusieurs années. Lors du dernier regroupement, il a claqué la porte pour une affaire d'avion. « J'attends du changement. Au final, on se retrouve avec les mêmes histoires. A chaque veille de match, on se pose des questions qu'on devrait pas. j'aimerais que le football se professionnalise un peu plus là-bas au Gabon. Car les joueurs le méritent. J'aimerais que tout le monde se donne l'envie d'arriver dans cette sélection« , a t-il lancé à l'endroit de la Fegafoot et du Ministère en charge des sports.

Le Gabon a besoin d'une victoire sur le Burundi pour se qualifier pour la CAN 2019