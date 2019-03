Algérie: Accréditation - Vers la mise en place de 240 laboratoires pluridisciplinaires d'évaluation de la conformité

Alger — L'Organisme algérien d'accréditation (Algerac) a élaboré une feuille de route axée notamment sur la mise en place de 240 laboratoires pluridisciplinaires d'évaluation de la conformité, accrédités, a indiqué mardi à Alger, son directeur général, Noureddine Boudissa.

"L'Algérie qui dispose d'importantes capacités d'exportation, manque toutefois d'outils d'évaluation de la conformité (..). Pour conquérir les marchés extérieurs, il faut disposer d'un réseau pluridisciplinaire d'organismes d'évaluation de la conformité. C'est à ce titre que nous avons proposé aux Pouvoirs publics, de mettre en place 240 laboratoires pluridisciplinaires, accrédités par notre organisme", a indiqué M. Boudissa lors de son passage au Forum du quotidien "El Moudjahid".

La mise en place de ce réseau pluridisciplinaire d'organismes d'évaluation de la conformité, composé de 240 laboratoires accrédités par Algerac, s'inscrit, a précisé le même responsable, dans le cadre d'une feuille de route validée par les Pouvoirs Publics.

Sur ces 240 organismes d'évaluation, Algerac a recommandé la mise en place de 50 laboratoires pour assurer le contrôle de la conformité des produits agricoles et agro-alimentaires, a-t-il indiqué.

"Nous avons estimé qu'il faut établir 50 laboratoires pour contrôler les produis agricoles et agro-alimentaires. Ce réseau est en train d'être crée, et ce, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du développement rural et de la pêche", a souligné le même responsable.

Il est également question, a-t-il poursuivi, de mettre en place pas moins de 20 autres organismes d'évaluation de la conformité des pièces de rechange, d'autant que le pays œuvre à mettre en place une industrie mécanique solide.

"Nous avons également proposé de mettre sur pied un laboratoire d'homologation des véhicules. Il faut qu'on évite la pratique ancienne et de se contenter des documents fournis par le constructeur. Cette politique doit changer", a-t-il ajouté.

Algerac a, par ailleurs, recommandé de créer un réseau de 20 laboratoires de référence à l'effet de contrôler les médicaments.

Et pour encourager davantage la production nationale de textile et cuir, il est impératif de créer un réseau de laboratoires et organismes pour évaluer les produits qui versent dans ce domaine.

D'autres laboratoires de conformité devraient être mis en place, et ce, dans l'immédiat.

"Tout ce réseau composé de 240 laboratoires de conformité doit être mis en place dans l'immédiat. C'est une nécessité absolue. On a accusé beaucoup de retard en la matière", a indiqué M. Boudissa.

En outre, Algerac préconise la révision de la réglementation technique nationale, pour se mettre au diapason des mutations économiques mondiales.

La réglementation nationale doit être révisée pour qu'elle soit en conformité avec les enjeux économiques actuels", a indiqué le premier responsable d'Algerac.