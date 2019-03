Sénégal: Sédhiou - Succès à la présidentielle de février, course pour les municipales - Ibrahima Moulaye Toure dans les starting-blocks

Promouvoir l'émergence à Sédhiou (PROMES), du nom de cette structure créée par Ibrahima Moulaye Touré, inspecteur principal du Trésor et chargé de mission du directeur du Trésor dresse un bilan satisfaisant de la présidentielle du 24 février dernier. Après avoir contribué à la victoire du Président Macky Sall dans le Pakao, Moulaye annonce ses ambitions pour la commune de Sédhiou lors des prochaines élections municipales.

Le mouvement PROMES (Promouvoir l'émergence à Sédhiou) tire un bilan satisfaisant du scrutin présidentiel du dimanche 24 février. Et dans la balance qui a fait basculer la mouvance présidence à la victoire, son président Ibrahima Moulaye Touré, inspecteur principal du Trésor et chargé de mission du directeur du Trésor explique être « revenu vers les populations pour les remercier car quand nous étions venus ici pour lancer le mouvement PROMES le 27 janvier dernier, nous avions appelé les autorités religieuses à la grande mosquée de Sédhiou pour solliciter des prières. Dieu a fait que ces prières sont exaucées pour des élections apaisées et pour la réélection du président Macky Sall au premier tour. L'apport de PROMES a été déterminant dans cette victoire du président à Sédhiou » dit-il avec fierté et sous les ovations de ses militants et nombreux sympathisants à son domicile près de l'agence de la Sénélec de Sédhiou.

Interrogé sur ses ambitions pour Sédhiou et en perspective des prochaines élections municipales, Ibrahima Moulaye Touré se voit bien dans les starting-blocks et sur la base de la confiance et des directives du président Macky Sall. « Nous avons confectionné des cartes de membre pour savoir qui est membre et qui ne l'est pas. Notre ambition, c'est l'émergence de Sédhiou. Je faisais du social avant d'entrer en politique et je me dois de poursuivre les actions de développement pour l'émergence de Sédhiou et derrière le président Macky Sall », a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre sur ses ambitions : « lors des élections municipales aussi, PROMES sera là pour accompagner le président de la République. A lui de voir quelles sont les situations à Sédhiou. S'il nous demande de nous mettre derrière Massamba (nom anonyme à titre d'exemple), on le fera mais s'il demande en revanche aussi à Massamba de se mettre derrière Ibrahima Moulaye Touré, il doit le faire impérativement ». Le mouvement PROMES compte poursuivre l'animation du parti et accompagner les actions de développement du chef de l'Etat pour donner corps à l'idéal de l'émergence qui fera du Sénégal et des terroirs de l'intérieur des foyers où il fera davantage bon vivre.