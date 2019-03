Sénégal: Appel au dialogue national - Macky Sall calme le jeu

A l'issue de la publication par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs du scrutin présidentiel du 24 février 2019, le président élu Macky Sall a tenu à s'adresser à ses concitoyens.

Sud Quotidien reproduit, pour vous, l'essentiel du discours présidentiel dont le point focal est sans nul l'appel à un dialogue ouvert et constructif, avec tous les segments de la société, et impliquant les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.

UN SCRUTIN QUI HONORE NOTRE HERITAGE DEMOCRATIQUE

« Le Conseil constitutionnel vient de publier les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Avec une mobilisation exceptionnelle, marquée par un taux de participation de 66,23%, nous avons encore honoré de belle manière notre héritage démocratique, en nous rendant massivement aux urnes, dans le calme et la sérénité. Ainsi, les observateurs nationaux et internationaux ont été unanimes à saluer la bonne organisation des opérations électorales et à attester que le scrutin a été libre et transparent. C'est là une identité remarquable des démocraties majeures et apaisées comme la nôtre. Le mérite vous revient, mes chers compatriotes. Je remercie tous les services du Ministère de l'Intérieur, la CENA et l'ensemble des acteurs du processus électoral qui ont permis le bon déroulement des opérations électorales.

Je salue et félicite tous les citoyens d'ici et de la diaspora qui ont participé au scrutin, contribuant ainsi à la consolidation de notre expérience démocratique. L'issue du vote montre que vous m'avez renouvelé votre confiance, en m'accordant une forte majorité de 58,26%, des voix qui se sont exprimées. Vous avez ainsi fait le choix de la continuité pour la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent, dans la paix et la stabilité. Je m'en réjouis et rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant aux leaders de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, à ceux de la grande coalition de la majorité présidentielle, au Directoire et à mon Cabinet de campagne, ainsi qu'à toutes les équipes qui ont soutenu et accompagné ma candidature. Je remercie chaleureusement les électeurs qui m'ont renouvelé leur confiance. Ce nouveau contrat de confiance, dont j'apprécie le sens et la portée, me motive à redoubler d'efforts, à faire encore plus et mieux.

IL N'Y A EU NI VAINQUEUR NI VAINCU

« Au demeurant, chaque voix qui s'est exprimée le 24 février, qu'elle soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, mérite d'être entendue et respectée, parce qu'elle porte le souffle de la liberté qui fait vivre la démocratie. Je salue tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Le scrutin du 24 février a consacré le triomphe du peuple sénégalais. A mes yeux, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Et à présent que la campagne électorale est définitivement terminée, je considère qu'il n'y a plus d'électeurs ou de camps marqués par des couleurs et démarquées par des lignes partisanes. Je vois un seul camp : celui du Sénégal. Je vois des Sénégalaises et des Sénégalais qui, ayant librement exercé leur devoir citoyen, nourrissent le désir ardent de rester unis par un destin commun, au sein d'une seule nation. Je vois un seul peuple, animé par un seul but et une seule foi ».

LE PRÉSIDENT DE TOUS

« Je serai, par conséquent, le Président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais ; parce que c'est la charge qui m'incombe en vertu de la Constitution. Je sais que la flamme patriotique brûle en chacun de nous. Et je sais que ce qui nous rassemble, notre commun vouloir de vie commune, est assurément plus fort que ce qui nous sépare. La nation sénégalaise est forte parce que des liens indéfectibles, de parenté, d'amitié et de bon voisinage nous unissent les uns aux autres pour former une Nation indivisible. Nous avons, tous et toutes, le même amour, la même fierté et le même engagement patriotique pour notre pays».

SEUL LE TRAVAIL NOUS FERA AVANCER

« Voilà l'esprit dans lequel je continuerai d'être à votre écoute et à votre service, afin de poursuivre et de renforcer l'œuvre entamée. Comme toujours, je resterai donc dans le temps de l'action, car comme toujours, je demeure convaincu que seul le travail produit des résultats. Seul le travail nous fera avancer ; surtout que la tâche est grandiose, passionnante et ardue. Elle nous engage toutes et tous. Nul ne peut y arriver tout seul. C'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que nous pourrons labourer le champ de tous les possibles, conquérir de nouveaux horizons, consolider nos acquis et relever les défis devant nous.

APPEL A UN DIALOGUE OUVERT ET CONSTRUCTIF

« A cette fin, mon rôle, c'est de nous rassembler autour des idéaux que nous partageons. C'est pourquoi je tends la main à toutes et à tous, pour engager un dialogue ouvert et constructif, dans l'intérêt supérieur de la Nation. Je ferai des propositions dans ce sens, après ma prestation de serment le 2 avril 2019. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la Nation, sans exclusive ; dialogue auquel mes prédécesseurs, les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade pourraient apporter leur contribution ».

REACTIONS...

AMINATA TOURE, MEMBRE DU DIRECTOIRE DE BBY : «Retrouver la sérénité post-électorale pour s'engager... résolument vers le développement»

Cet appel a permis à notre pays - il ne l'a jamais perdu d'ailleurs - de retrouver la sérénité post-électorale pour qu'on s'engage résolument vers le développement. Un pays ne peut pas vivre de politique. C'est une étape qui se ferme. Nous devons parler de meilleures politiques publiques dans les cinq prochaines années, en santé, éducation et autres secteurs. Il faut associer pour cela toutes les voix. Il s'ouvre à tout le monde, y compris les électeurs qui n'ont pas voté pour lui. Tous, ensemble, seront écoutés par le canal qui sera choisi : cette concertation large incluant les deux anciens chefs de l'Etat.

MODOU DIAGNE FADA, LDR-YEESSAL : «Un dialogue qui respecte un certain nombre de choses»

Le président de la République s'est acquitté de cette tâche avec beaucoup de responsabilités et de hauteur. Il a vite rangé le manteau du candidat pour revêtir celui du président de la République de tous les Sénégalais. Il s'agit de ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il a remercié les Sénégalais qui ont voté pour lui et tenté de décrypter le message pour les autres qui ont fait confiance à l'opposition. Il a lancé un appel au dialogue, à l'opposition, à toutes les forces vives de la Nation. Ce qui me semble important. Le dialogue doit permettre d'approfondir la démocratie. Il doit s'adresser à tout le monde, y compris les anciens chefs d'Etat. Ces derniers ont de l'expérience et doivent apporter leur contribution, comme le président Sall l'a demandé. Un dialogue qui respecte un certain nombre de choses, partant du principe que les Sénégalais l'ont choisi de le porter pour la deuxième fois à la tête du pays. Le président a fait une bonne déclaration. Le parrainage, le financement de la campagne électorale, le système de vote sont des questions majeures. Concernant la question politique relative à l'amnistie de certaines personnalités politiques du Sénégal, nous pouvons dire que dans un dialogue sans condition, chacun vient avec ses préoccupations à poser sur la table. Les uns et les autres débattront et certainement aboutiront à de bonnes conclusions pour faire avancer notre pays.

AISSATA TALL SALL, «OSER L'AVENIR» : «Nous espérons que tous les Sénégalais répondront à cette volonté de dialogue»

C'est encore un niveau supplémentaire d'ouverture. Ce Sénégal a toujours été un pays de dialogue. C'est dans nos traditions républicaines. Le président de la République porte ce dialogue à un niveau insoupçonné ; faire de telle sorte que d'anciens chefs d'Etat viennent donner leurs idées. C'est important. On ne peut pas douter de la volonté du président de vouloir dialoguer avec toutes les forces vives de la Nation. C'est un niveau supplémentaire d'ouverture et de démocratie. Nous devons le féliciter de cette initiative heureuse. Nous espérons que tous les Sénégalais répondront à cette volonté de dialogue pour encore mieux faire avancer notre démocratie. C'est un esprit de dépassement et de grandeur. Voilà ce que nous attendons d'un chef.

ME OUSMANE SEYE, MOUVANCE PRESIDENTIELLE : «Le président a toutes les prérogatives de... »

«Je ne peux pas me prononcer sur une éventuelle amnistie de Karim Wade ou Khalifa Sall. La grâce est une prérogative du chef de l'Etat. La justice a fait son travail. Khalifa est définitivement édifié sur son sort. Le président a toutes les prérogatives de prendre une mesure de grâce. Je dois préciser que l'amnistie est du ressort de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas du ressort ni de la compétence de Macky Sall. Il lui appartient d'analyser les faits. S'il veut appeler à un rassemblement ou consensus national, il prendre, peut-être, une mesure de grâce en faveur de Khalifa Sall. On le souhaite de toutes les façons».

OUSMANE NGOM, MOUVANCE PRESIDENTIELLE : «Les concurrents devraient avoir l'élégance de féliciter Macky Sall»

La presse a renforcé le caractère transparent et libre des élections. Il faut saluer le rôle joué par la presse. C'est une presse professionnelle qui fait son travail. En plus de la presse, le président de la République s'est adressé à ses concurrents qui devraient avoir l'élégance de le féliciter maintenant que les résultats sont officiels et confirmés par le Conseil constitutionnel. Cela ne fera que décrisper davantage l'atmosphère dans notre pays. Le président a eu la grandeur de les saluer. Les concurrents devraient en faire de même. Tous les segments de la Nation doivent se rassembler, constituer une union sacrée pour rebâtir le Sénégal. Un consensus le plus large possible. Les enjeux sont très importants. Nous sommes en train d'entrer dans une autre ère avec les prochaines productions de gaz et de pétrole. Le Sénégal sera un autre pays. Il faudra qu'il soit porté par tous les Sénégalais.